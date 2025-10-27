Una experta en RR.HH comparte la pregunta que la dejó perpleja y que ahora siempre hace a candidatos para un trabajo

Holly Taylor, la directora de personal de Public Digital, una consultora con sede en Londres, ha compartido una técnica muy curiosa para encontrar buenos candidatos a una vacante en una empresa, que merece la pena conocer: dice que intenta ser innovadora y equitativa en el proceso de contratación y que entre otras cosas, envía preguntas de las futuras entrevistas a los candidatos por adelantado.

Y la parte más interesante es que hay una pregunta que es su favorita para hacer en las entrevistas, a pesar de que la "dejó perpleja" cuando la escuchó por primera vez hace siete años, de acuerdo con sus propias palabras. La pregunta es:

¿Cuál es el comentario más valioso que has recibido en tu carrera?

Las respuestas y el juego que puede dar esta pregunta dan para analizar mucho a los expertos en recursos humanos sobre los potenciales candidatos.

Razones por las que esta es su pregunta favorita

De acuerdo con Taylor, "la razón por la que me gusta eso es porque cuando responden, te da una muy buena idea de cuán humildes o vulnerables están dispuestos a ser con su respuesta".

A veces, explica la experta, las personas dan una respuesta sobre cómo trabajan o interactúan con sus colegas, mientras que otras comentan cómo mejoraron en una habilidad técnica.

Según ella misma, algunas personas reflexionan sobre una crítica constructiva que recibieron en un punto crucial de su carrera y cómo aprender de la crítica los impulsó a avanzar.

"Hacer esta pregunta no es muy diferente a preguntar sobre la mayor debilidad o área de mejora de alguien. Sin embargo, este enfoque incita a los candidatos a pensar en comentarios específicos que han recibido sobre lo que su jefe, equipo u organización necesitaban que mejoraran".

Sobre las personas que están en busca de empleo y que en muchas ocasiones quieren tener respuestas clave para gustar a sus entrevistadores durante el proceso de selección, en este caso Taylor recuerda que "no hay una respuesta correcta o incorrecta" y es que, simplemente, permite aprender mucho de la persona.

Preguntas en una entrevista de trabajo

Las entrevistas de trabajo son un mecanismo esencial para lograr conseguir el talento que hace falta en tu empresa, y hay muchas formas de llevarlas a cabo de la mejor manera posible. O lo contrario: hay respuestas que son una "red flag" en una entrevista de trabajo ya que los entrevistadores odian escucharlas.

Tan importantes son las entrevistas, para encontrar a los candidatos ideales que incluso en algunas empresas son los grandes CEO quienes las llevan a cabo. Por ejemplo, Steve Jobs, con bastante frecuencia, hacía él mismo las entrevistas de trabajo para sus futuros trabajadores. Y es que para Jobs este proceso de contratación era fundamental, ya que sin el personal adecuado no había forma de llevar los productos al mercado.

