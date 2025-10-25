Elon Musk, Bezos, Zuckerberg y Bill Gates tienen algo en común: sus procesos de selección de personal eran imprevisibles

Un equipo de trabajo bueno es esencial para que cualquier empresa salga adelante. Por eso la mayoría de las compañías cuentan con un departamento exclusivo de recursos humanos para dedicarse a escoger a las personas ideales para desarrollar los objetivos y lleven adelante las actividades y desarrollen sus productos y servicios.

Hoy vamos a ver las curiosas preguntas que directivos de empresas gigantes del sector tech y software, como Elon Musk o Jeff Bezos usaban en sus empresas en entrevistas de trabajo para decidir a quién contratar:

Elon Musk y su acertijo

Hace años se hizo público que quienes aspiraban a trabajar para Tesla y SpaceX, dos las empresas que lidera Elon Musk se encuentran con un proceso de selección poco convencional. De hecho, el proceso viene con alguna sorpresa. De acuerdo con una biografía autorizada por el magnate hay al menos una pregunta que Musk solía hacer a los posibles empleados para pillarlos desprevenidos.

Concretamente, de acuerdo con el libro de Ashlee Vance, columnista y escritora, sobre Musk y sus empresas, el directivo mandaba a los candidatos resolver este acertijo: estás parado en la superficie de la Tierra. Caminas una milla hacia el sur, una milla al oeste y una milla al norte y terminas exactamente donde comenzaste. ¿Dónde estás?”

Parece ser que la mayoría de entrevistados adivinaba la respuesta correcta, que es el Polo Norte. Como ese problema matemático no parecía servir como un filtro para descartar a mucha gente , fue entonces cuando Musk lanzaba otra pregunta sorpresa de seguimiento: "¿Dónde más podrías estar?".

Y ahí, la autora de su biografía autorizada explicó que "la otra respuesta está en algún lugar cerca del Polo Sur donde, si caminas una milla al sur, la circunferencia de la Tierra se convierte en una milla”. Había menos ingenieros que supieran la respuesta y “a Musk le gustaba guiarlos durante la resolución del problema”, dice el libro. El directivo, de acuerdo con Ashlee Vance, valoraba más cómo un posible empleado describía el problema y su enfoque para resolverlo, que llegar a resolverlo.

Dos preguntas de Bezos y contratación en el acto

Una empleada de Amazon, Ann Hiat contó que en 2002 echó su currículum en Amazon sin muchas expectativas de éxito. La llamaron para una primera entrevista para el puesto de asistente.

Y la pasó. Hizo varias entrevistas más hasta llegar al proceso final donde estaba presente el mismísimo Jeff Bezos, fundador de la empresa. Lo curioso no es solo esto, sino que el directivo le planteó solo dos cuestiones en esa entrevista, que eran determinantes para conseguir el trabajo.

La primera cuestión fue: "quiero que calcules el número de paneles de cristal de la ciudad de Seattle". La entrevistada concluyó que probablemente el directivo quería ver cómo funciona su mente, cómo consigue un posible empleado ir deshilando un problema complicado en pasos pequeños y manejables.

"Escribí el número de habitantes de Seattle, que afortunadamente calculé correctamente como un millón, sólo para facilitar las matemáticas. Luego dije que cada uno de ellos tendría una casa, un medio de transporte y una oficina o escuela, y que todos ellos tendrían ventanas. Así que sugerí que basáramos la estimación en los promedios de esos elementos".

Dice que entraron en todos los escenarios posibles. Habló unos 10 minutos mientras Bezos iba escribiendo en una pizarra. Y con la estimación final que salió, Bezos dijo: "parece que está bien".

Entonces llegó la segunda pregunta: "¿Cuáles son tus objetivos profesionales?". Y Hiat cuenta que le dijo que Amazon había demostrado "ser una empresa llena de gente ambiciosa y apasionada. Quería ser como ellos y aprender lo que sabían. Sus puntos fuertes estaban en las áreas que yo personalmente quería desarrollar". Ann Hiat explicó que no tenía ni idea de cómo ser asistente, pero que conocía la importancia de salir constantemente de la zona de confort.

La profesional afirma que, ahora que conoce a Bezos, sabe que estaba midiendo su potencial mediante preguntas que explorarían si tenía el coraje y la motivación para ir corriendo a su ritmo.

Bill Gates mostrando cómo responder a preguntas de Microsoft

En el caso de uno de los fundadores de Microsoft, lo que tenemos es a él respondiendo a las preguntas típicas que se le hacen a una persona que quiere trabajar en el gigante de Redmond. Bill Gates fue entrevistado para un supuesto trabajo como ingeniero junior en Microsoft por Stephen Curry, estrella de la NBA, en su canal de Youtube en los que habla con gente que le inspira.

A la cuestión de "¿por qué deberíamos contratarte?" La respuesta de Gates fue que “deberías mirar los códigos que he escrito. Mucho más que ir a clases, escribo muchos programas de software". Además de su pasión por el software y de mostrar sus proyectos, Gates añadió que “creo que puedo trabajar bien con la gente. Podría criticar un código duramente, pero en general, me gusta estar en un equipo”. También enfatizó que le gustaban las metas ambiciosas, pensar en cómo anticiparse al futuro y que para él "el software es genial”.

Para seguir, Stephen Curry le preguntó a Bill Gates cuáles son sus fortalezas y debilidades. El experto en software reconoció que de lo que no sabe es de marketing. Luego añadió que a él le apasiona la industria, que se ha informado mucho sobre el terreno que pisa y que ha “leído sobre los errores cometidos” en este sector. Todo esto para concluir que sus puntos fuertes son “la definición del producto y la creación del producto”.

A la pregunta "cuáles son tus expectativas salariales", Bill Gates optó por no decir ninguna cifra. “Espero que las opciones sean buenas” y añadió que, como cree que la empresa tiene “un gran futuro”, preferiría incluso contar con acciones de la compañía más que con una compensación en efectivo.

Mark Zuckerberg y su regla para contratar

En la conferencia Mobile World Congress celebrada en Barcelona en 2015, el fundador de Facebook compartió lo que buscaba en los empleados. "Solo contrataría a alguien para que trabaje directamente para mí si yo me viera trabajando para esa persona", dijo Zuckerberg.

Jay Parikh, antiguo vicepresidente de ingeniería en Facebook, dijo en un artículo de Harvard Business Review que Facebook medía la capacidad de trabajo en equipo de los candidatos a un puesto de trabajo.

Así, los directores de contratación preguntan: "¿puedes decirme cuatro personas cuyas carreras hayas mejorado fundamentalmente?". Parikh añadió que "los candidatos seleccionados deben demostrar claramente que sus prioridades son la empresa, el equipo y uno mismo, en ese orden".

Las difíciles preguntas de Google que ni Schmidt sabe

El gigante tecnológico Google (propiedad de la empresa matriz Alphabet) solía hacer preguntas muy extrañas para sus candidatos y candidatas. Como "¿cuántas formas se te ocurren para encontrar una aguja en un pajar?" o "Si se te pudiera recordar por una frase, ¿cuál sería?".

En los últimos años, Google ha retirado estos rompecabezas, pero destaca que durante una charla en la conferencia Summit at Sea hace unos años, alguien planteó una de las preguntas de entrevista al presidente ejecutivo de Alphabet y ex director general de Google, Eric Schmidt:

"Eres el capitán de un barco pirata y encuentras un cofre de oro. Tu tripulación vota para decidir cómo se reparte el oro. Si menos de la mitad de los piratas están de acuerdo contigo, mueres. ¿Cómo recomiendas repartir el oro de manera que te lleves una buena parte del botín y sobrevivas?"

Al parecer, la pregunta pilló a Schmidt desprevenido. Pidió que se repitiera y que se le permitiera hacer unas cuantas preguntas complementarias. Al final, aportó una solución humorística, asignando el oro al 51% de los piratas y dando opciones sobre acciones al otro 49%. Aunque también dijo que la pregunta era "mala".

