Hay gente que está gastando miles de euros para encontrar trabajo: servicios premium, coaches profesionales o en software

Un nuevo estudio calcula que, ante la dificultad de encontrar trabajo en un momento en el que las vacantes se han estancado, la gente está gastando más dinero que nunca antes para lograr encontrar trabajo.

La desesperación que puede dar estar en situación de desempleo ya se está monetizando: coaches profesionales que ayudan en el camino; suscripciones a webs de reclutamiento; o software específico para redactar mejores CV y cartas de presentación; o cursos de formación con expertos que dan las claves para mostrarse firmes en las entrevistas...

Quienes trabajan en el sector de la contratación han contado a la BBC que creen que esta creciente tendencia se debe a la desaceleración del mercado laboral. En Estados Unidos, una persona desempleada tarda un promedio de seis meses en encontrar un nuevo puesto, según cifras oficiales.

En general ya hemos visto cómo las empresas someten a los candidatos a procesos larguísimos, también en España o cómo es muy común dejar a la gente en visto p sin responder tras las entrevistas, lo que se llama hacer 'ghosting' (algo que Canadá quiere prohibir).

En qué se gasta la gente el dinero

Por ejemplo, una mujer de británica ha relatado su experiencia a la BBC aunque el medio dice que también está sucediendo en otros lugares de Europa y en Estados Unidos. Esta mujer explica que se suscribió a un servicio premium de empleo "que te permite hablar directamente con los responsables de RR. HH., y también tengo una suscripción de diseño gráfico, que me permite crear CV y ​​portafolios de alta calidad".

Vive en Buckinghamshire, Reino Unido, y lleva más de un año esforzándose por encontrar trabajo en marketing. "Honestamente, es desalentador. Tengo buenas credenciales y experiencia laboral previa, y creo que eso demuestra lo difícil que es el mercado", dice la mujer.





Al mismo tiempo, la web de búsqueda de empleo y trabajadores LinkedIn está ganando dinero gracias a esta situación: "El crecimiento de suscriptores premium ha aumentado casi un 50 % en los últimos dos años, y casi el 40 % de los suscriptores han utilizado nuestras funciones de IA para mejorar sus perfiles", declaró LinkedIn a la BBC.

En este tiempo no solo busca empleo y está parada, sino que ha aceptado un trabajo temporal y ha lanzado un canal de YouTube donde comparte su experiencia en la búsqueda de empleo, a la vez que sigue enviando solicitudes. Dice haber enviado más de 200 solicitudes.

En el pasado mes de agosto, The Guardian recogía historias de personas en Estados Unidos, donde el mercado laboral ha decrecido enormemente en los últimos años, explicando que hay gente pagando hasta incluso 10.000 dólares. Por ejemplo, un hombre de 45 años, pagó por seis meses de trabajo con un estratega de carrera, que le ofreció reuniones periódicas, un sitio web personal y acceso a reclutadores.

Otros gastos son en cursos para mantenerse al día. Otros pagan por cuentas premium de LinkedIn que les permiten mejorar su networking. Hay bases de datos de empleo caras a las que suscribirse, servicios de mejora de CV y ​​programas de inteligencia artificial que te entrenan para tener mejores resultados en las entrevistas. Y si no pagas por ellos, te pierdes entre la multitud.

Un proceso tedioso

En Reddit ya hace tiempo que hay gente comentando cuánto odian echar tiempo en enviar CV, preparar las solicitudes, responder correos... y que les encantaría poder pagar por ese servicio. Y en esa oportunidad de mercado hay ahora tecnologías y hasta coaches que efectivamente pueden apoyar en ese proceso.

En España también existen estos llamados coaches laborales. Personas que se van especializando en los cambios de tendencias del sector de la contratación para así poder ayudar a quienes buscan empleo a enfocar mejor su candidatura. Hemos pasado de la entrega de CV en mano al uso masivo de internet y ahora la inteligencia artificial ha dado todo un vuelco a este proceso.

Al fin y al cabo, realmente hay que tener un buen conocimiento del mercado laboral para acercarte a él y los expertos del tema se dedican a estudiarlo. Por ejemplo, la experta Mireia Olivan ya explicaba que hay trucos a la hora de buscar empleo y que hay que fijarse mucho en el panorama como "estudiar qué perfiles están en auge y se parecen a tu experiencia".

Uso de la IA

Además de pagar por apoyo en este proceso, muchas son las personas usando IA como apoyo en los procesos. Un estudio de comienzos de este año 2025 apuntaba a que más de tres de cada cuatro solicitantes de empleo (alrededor del 77 %) afirman haber utilizado ya la inteligencia artificial en su búsqueda de empleo, según una encuesta francesa.

Las recomendaciones automáticas que ofrecen plataformas como LinkedIn son la herramienta de IA más utilizada, con un 63 % de los encuestados que la han utilizado al menos una vez. Más de tres de cada diez personas afirmaron haber utilizado chatbots en su búsqueda de empleo.

Con esta misma información sobre la mesa hay que recordar que investigaciones han demostrado que la inteligencia artificial contribuye a la desigualdad social, ya que con herramientas de pago más potentes hay IA para pobres e IA, muchísimo mejores, para ricos.

