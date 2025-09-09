Mercadona busca programadores e ingenieros para su plantilla, con sueldos de más de 4.000 euros

Mercadona está en búsqueda activa de ampliar su plantilla del equipo informático que, según información oficial, ya tiene más de 1.200 personas. El gigante de ventas minoristas de alimentación en España tiene en su web oficial una lista de diferentes posiciones destinadas a expertos en ingeniería y en programación.

No hay que olvidar que en el año 2017, Juan Roig, presidente de Mercadona dijo públicamente que la web de estos supermercado era una "mierda" y que se planeaban grandes cambios a partir de 2018. Hubo cambios, pero no los suficientes. En 2023, Juana Roig, su hija, y la CEO de Mercadona Online decía que "la web era una mierda y esto era un problema". Y la empresa se ha esforzado por solucionar esto. Al fin y al cabo, las compras online son cada vez más comunes.

Los puestos van desde Software Engineering Manager hasta desarrollador Java con experiencia en Spring Boot para liderar la migración de sistemas que impactan a miles de usuarios o analista de seguridad en redes. En este artículo veremos los diferentes puestos y las condiciones que Mercadona ofrece.

Sueldos de más de 4.000 euros

Mercadona tiene sus oficinas centrales en Valencia, su tierra natal y la mayoría de los puestos ofertados en estos momentos son para las oficinas de esta región mediterránea, concretamente en el municipio de Albalat dels Sorells, aunque también hay alguna oferta en Madrid y en Barcelona.

Un vistazo a… La carrera de programador en 2017 y en el futuro (con Javier Santana)

Las ofertas no indican que haya flexibilidad con el teletrabajo, pero sí de horarios, un "plan de carrera con revisiones salariales anuales", "formación continua", servicio médico propio y "oficinas innovadoras y colaborativas".

En las vacantes encontramos, entre otras, que la empresa busca a ingenieros especializados en sistemas cloud, para que se encargue de diseñar, administrar y evolucionar la infraestructura cloud. Para ello se requiere a una persona con grado superior o ciclo superior en Informática o telecomunicaciones, con mínimo dos años de experiencia en Administración de Sistemas Linux o 1 año en entornos Cloud (GCP, AWS o Azure), entre 35.500 y 43.700, según la experiencia.

También hay vacantes para DevOps Engineer con un salario de entre 39.400 y 59.800 euros para lo que se buscan profesionales en lenguajes como Groovy, Python y Shell y un título de Grado o Ciclo formativo superior en Informática o Telecomunicaciones, además de dominio avanzado de Kubernetes (GKE, OpenShift), Helm, kustomize, contenedores y Linux.

Por otro lado, se precisa de un desarrollador o desarrolladora Java con experiencia en Spring Boot para gente con grado en Informática o Telecomunicaciones o Ciclo en DAM / DAW y con experiencia en manejo de bases de datos Oracle, MySQL y PostgreSQL. En este caso el salario es de entre 35.500 y 43.700 euros.

Imagen | Mercadona

En Genbeta | Esta web te permite saber cuánto han subido los precios en Mercadona y otros supermercados







