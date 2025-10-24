Microsoft recortará más el teletrabajo para 2026. Los empleados son más felices estando en la oficina, según la de RRHH

Esta semana, Microsoft anunció que implementará una política de regreso a la oficina todavía más estricta, exigiendo a sus empleados que visiten las oficinas de la compañía al menos tres días a la semana, a partir del nuevo año 2026, y que se extenderá desde su sede en Redmond, Washington, a todas las oficinas que tiene en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Con ello, se ha filtrado la información de una asamblea pública con todos los empleados sobre el asunto que se centró en la evaluación de la dirección de la empresa sobre el nuevo régimen de trabajo presencial. Según los ejecutivos de Microsoft, la gente está muy bien, mejor ahora, desde que están yendo a las oficinas.

Business Insider se hizo con información interna que ha hecho pública y que muestra que el director ejecutivo Satya Nadella intentó justificar la nueva norma de retorno a las oficinas diciendo que la dirección de Microsoft notó que cuando casi todos trabajaban de forma remota durante la pandemia, se habían erosionado los lazos sociales entre los compañeros de trabajo.

Nadella: es difícil forjar nuevos lazos con teletrabajo

Esta fue una "consecuencia imprevista" que molestó a los líderes, quienes creen que las conexiones estrechas (que según ellos se forjan de manera presencial) son "necesarias para la innovación".

Nadella lo subrayó, argumentando que, en condiciones de teletrabajo, "los lazos débiles se debilitan, los lazos más fuertes se fortalecen, pero es difícil forjar nuevos lazos".

Cabe mencionar, hablando de confianza y de felicidad en el trabajo, que Microsoft lleva años anunciando despidos masivos a pesar de sus ganancias y una ex jefa de inteligencia artificial dijo abiertamente que da igual lo duro que trabajes, que la empresa arrasa con los empleados.

Los trabajadores están más felices en la oficina

Amy Coleman, jefa de Recursos Humanos de Microsoft, intentó justificar la norma de obligar a la gente a volver a las oficinas usando datos internos de empleados recopilados por la empresa.

Coleman dijo que los trabajadores que han pasado al menos tres días a la semana en la oficina en los últimos años obtuvieron una "puntuación de prosperidad" más alta, según Business Insider.

Sin detallar cómo se llevaron esos cálculos internos, Coleman lo describió como una medida de qué tan energizado y empoderado está un trabajador, y cómo encuentra sentido a su trabajo.

Microsoft, y muchas otras grandes empresas como Amazon, han insistido cada vez más en que los trabajadores regresen a la oficina, justificando a menudo las exigencias con el argumento de que se trata de fomentar el espíritu de equipo o una mejor comunicación, lo que ha generado un profundo resentimiento entre los empleados, según han recogido infinitos estudios.

