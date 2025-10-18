Una de cada tres empresas donde se teletrabaja planea volver a las oficinas en 2026. Su excusa: empleados más productivos y hasta felices

Desde el año 2022 las empresas no hacen más que anunciar constantemente la vuelta a las oficinas. Aunque muchos expertos estaban convencidos de que pararía, este 2025 ha venido incluso con muchas imposiciones de volver al escritorio cinco días a la semana y dejar de lado toda flexibilidad.

Y un nuevo estudio muestra que no parece que vaya a parar: Resume Builder indica que la tendencia se inclina de nuevo hacia las oficinas. Concrretamente, de los entrevistados 1 de cada 3 afirma que en 2026 tienen el plan de eliminar el trabajo en remoto de sus empresas al 100%, o sea que mandarán a la gente ir todos los días a su puesto de trabajo.

Por otro lado, casi la mitad esperará que los empleados estén en la oficina al menos cuatro días a la semana.

Aunque la muestra es pequeña: algo menos de 1.000 líderes empresariales en Estados Unidos, es importante tener esto en el radar porque las tendencias grandes suelen ir expandiéndose a otros países. Esta investigación concluye que solo una pequeña proporción seguirá trabajando completamente a distancia.

Sus razones para volver a la oficina

Las empresas que aumentan los días de oficina obligatorios dan sus razones para esta decisión. Como recoge la empresa que hizo el estudio, los jefes alegan que eso mejora la cultura laboral del lugar y aumenta la productividad. El 64% menciona la cultura y el 62% la productividad.

Un 45% reconoce que quiere dar uso a las oficinas que está alquilando la empresa. Más del 10% dicen que esta medida es para mejorar la felicidad de sus trabajadores, aunque no queda claro cómo van a hacer esto porque la gran mayoría de estudios sobre las preferencias de los trabajadores apuntan a una mayor satisfacción cuando tienen libertad de decidir sobre dónde trabajar y acceso a planteamientos más flexibles.

Además, como los despidos parecen seguir, un 8% admite que aumenta los días de oficina para inducir la rotación de personal. Ya hemos visto estudios que hablan claramente de que los jefes exigen a la gente volver a las oficinas para recortar plantilla evitando los despidos. Si un trabajador se va por su propio pie, la empresa se ahorra la indemnización.

La mayoría no está endulzando el trato: solo el 28 % ofrece incentivos para el retorno a la oficina. Pero no suelen ofrecer mejores salarios (en un tercio de los casos lo hacen), sino que lo hacen a través de eventos sociales, invitar a comidas con servicio de catering... Y en algunos casos ofrecen ayuda para el cuidado infantil (30%).

Un modelo híbrido cada vez menos flexible

El modelo híbrido sigue siendo común, pero se vuelve más estructurado y menos flexible que en los primeros años de la pandemia. Según el estudio, en 2025, el 28% de las empresas ya exigía cinco días de trabajo presencial, el 13% impuso cuatro días y el 28% tres. Mientras que solo el 11 % permitía a los empleados elegir el teletrabajo completo y solo el 1 % de las empresas lo hacían.

Todo esto en Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que las empresas de ese país, sobre todo en el sector tech, apostaban masivamente por el teletrabajo con algunas como Amazon o Google diciendo que esa forma de trabajar sería para siempre, es importante tener en cuenta lo que allí sucede.

Para 2026, la exigencia de cinco días aumentará al 30%, la de cuatro días al 17%, la de tres días bajaba al 25%, la de "elegir teletrabajo completo" bajaba al 10% y las empresas que teletrabajaban se acercaban al 2%, de acuerdo a las cifras presentadas por Resume Builder.

Imagen | Foto de Flipsnack en Unsplash

En Genbeta | Este inversor habla sobre cómo los líderes "engañaron" a tanta gente prometiendo teletrabajo para siempre: querían atraer talento



