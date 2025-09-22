Los millennials ya son unos "vejestorios" para las empresas tech. La Generación Z le come la tostada a los profesionales mayores

Un nuevo estudio apunta a que los millenials ya se enfrentan a la discriminación por edad en el sector tecnológico. Al menos en Estados Unidos.

"Los jóvenes son más inteligentes", dijo Mark Zuckerberg cuando tenía 22 años (este año ha cumplido 41) y la realidad empresarial parece darle la razón o al menos demostrar que no es la única persona en creer algo así.

Los datos publicados oficialmente en Estados Unidos muestran que la mano de obra tecnológica estadounidense es más joven que la mano de obra en general, y que la edad media de los profesionales del sector va reduciéndose con el paso de los años.

Los trabajadores tecnológicos menores de 25 años son cada vez más comunes, mientras que la proporción de trabajadores mayores de 40 años disminuye.

Crecen las personas muy jóvenes en el sector tech

Concretamente, un informe de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission o EEOC) analizó a más de 10 millones de trabajadores empleados en el sector tecnológico (que incluía a trabajadores de todos los sectores empleados en 56 funciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas) en 2022 y descubrió que casi el 41% tenían entre 25 y 39 años.

Por su parte, el número de personas menores de 25 años creció alrededor de un 9% cada año entre 2014 y 2022 y representaba el 7% de la mano de obra tecnológica en 2022, más de 20 veces la tasa de crecimiento de los trabajadores jóvenes en todas las industrias.

Según recogió Business Insider de manera sarcástica, "parece que una de las principales cualificaciones para conseguir un empleo en el sector tecnológico es poseer un certificado de nacimiento con fecha posterior a 1990". Y es que, "a los solicitantes de empleo se les evalúa en función de si encajan en la «cultura», y esa cultura suele brindar por la juventud".

Y lo dicen porque destaca que las denuncias por discriminación por edad son más frecuentes en las empresas de los mencionados sectores. Concretamente, las quejas por edad se encuentran en casi el 20% de las denuncias presentadas ante la EEOC, en comparación con el 15% en otros sectores.

Los valores de los profesionales mayores

Los autores del propio estudio afirman que "aunque la discriminación por edad perjudica a los trabajadores de más edad, la falta de diversidad de edad también puede perjudicar a las organizaciones, porque los estudios han demostrado que las plantillas diversas pueden tienen más potencial de mejorar el rendimiento de la empresa".

En el mismo estudio afirman que "se ha descubierto que los trabajadores de más edad tienen un mayor compromiso y son igual o más innovadores en comparación con sus homólogos más jóvenes".

"Sin embargo, si, por ejemplo, los empleadores estereotipan a los empleados de más edad como incapaces de innovar o de mantenerse al día con las nuevas tecnologías, tendencias y habilidades, estos empleados pueden experimentar un trato diferencial a la hora de obtener y mantener un puesto de trabajo".

Con estas palabras, el mencionado organismo público parece posicionarse con los directivos que se quejan de la falta de compromiso de la juventud con sus empresas o que cuestionan su ética laboral.

Los resultados muestran que las denuncias relacionadas con la edad son más frecuentes en el sector de la alta tecnología (19,8% de las denuncias frente al 14,8% en otros sectores). Las investigaciones recogidas por el mencionado organismo sugieren que a menudo se considera que los empleados de más edad no son innovadores o capaces de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y habilidades y, por lo tanto, se les trata de forma diferente que a sus compañeros más jóvenes.

La discriminación por edad en el sector de la alta tecnología puede manifestarse de muchas formas, desde negarse a contratar a trabajadores de más edad, menos oportunidades de formación y promoción, o el despido de trabajadores mayores para sustituirlos por trabajadores más jóvenes.

