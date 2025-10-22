Nestlé despide a 16.000 trabajadores, sobre todo de oficina. Su motivo: apuestan por la "automatización para reducir costes"

Nestlé ha anunciado un despido de 16.000 personas. Y la razón es que v a apostar "parcialmente" por la automatización. Esta compañía, aunque podamos asociarla a leche o chocolate es, realmente, la empresa más grande de comida del mundo según las estadísticas y quiere usar menos labor de personas y más de máquinas en estos momentos.

El nuevo anuncio es que Nestlé eliminará alrededor de 16.000 empleos en todo el mundo durante los próximos dos años, en su esfuerzo por reducir drásticamente costos, incluyendo la automatización, según anunció el la que es la mayor empresa de alimentos del mundo.

La mayoría de los despidos (unos 12.000) afectarán a profesionales administrativos, ya que Nestlé busca la "eficiencia operativa", incluyendo la automatización de procesos y el uso de servicios compartidos, según declaró la compañía responsable de marcas como KitKat y Nesquik en un comunicado.

Otros 4.000 puestos se eliminarán en las áreas de fabricación y cadena de suministro como parte de las medidas que han explicado que buscan "mejorar la productividad".

Qué ha pasado con Nestlé

"El mundo está cambiando". Estas fueron palabras del nuevo director ejecutivo. Añadió que "necesita cambiar más rápido" y también que "esto incluirá la toma de decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla".

Inflación en la comida. Este anuncio también coincide con un momento en el que está subiendo el precio de la lista de la compra, como reportan los informes del norte global. Como recuerda Fortune, el mayor mercado de Nestlé es Norteamérica. Los consumidores estadounidenses están preocupados por la inflación, que podría agravarse debido al aumento de los aranceles. Sin embargo, el gasto del consumidor se ha mantenido estable hasta el momento.

Caída de los ingresos. Durante los primeros nueve meses de 2025, las ventas de Nestlé cayeron un 1,9%, hasta aproximadamente 82.800 millones de dólares, en comparación con el mismo período del año anterior. Las ventas orgánicas, que excluyen los efectos cambiarios y de adquisiciones, aumentaron un 3,3% en el mismo período, lo que indica un mejor rendimiento del negocio a pesar de que las dificultades cambiarias empeoraron las cifras.

Inversión por IA en las oficinas. El auge de la inteligencia artificial ha alimentado el temor a posibles pérdidas de empleos, como los propios directivos de grandes empresas han alentado. Ahora Nestlé reduce su plantilla en las oficinas, no en fabricación que era algo que llegó hace años con la robotización.

Investigación y desarrollo para la IA. Ahora Nestlé afirma en su sitio web que utiliza la IA en diversas funciones, como investigación y desarrollo. En su último informe anual, también indicó que emplea automatización y análisis avanzados en actividades promocionales, como la gestión de descuentos y la exhibición en tiendas.

Cambios en los hábitos de consumo. El nuevo CEO ahora tiene la tarea de guiar a la empresa en un momento cambiante en la demanda de los consumidores en respuesta a los aumentos de precios y las preferencias que se alejan de los alimentos procesados.

El antiguo CEO fue despedido por un romance. Hace un par de meses, Laurent Freixe, que era el CEO, fue destituido como director ejecutivo de Nestlé por una relación no revelada con una subordinada, una infracción del código de conducta de la empresa.

