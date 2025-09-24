Que muchos CEOs tengan indemnizaciones millonarias pese a ser despedidos tiene un nombre: golden parachute o paracaídas dorado

Si ha habido un momento viral por excelencia este verano ese fue la pillada al quienes eran el CEO y la jefa de recursos humanos de la empresa Astronomer, en actitud cariñosa en un concierto de Coldplay y ambos teniendo parejas. A raíz de esa polémica pillada, un ex empleado de Andy Byron en una empresa anterior contó que le estafó a él y a otros profesionales en el pasado, en una jugada que al directivo no le afectó porque tenía un "golden parachute" o paracaídas dorado.

Y ese término, del que poco se publica concede un enorme privilegio a los líderes de empresas si esta se va a pique, mientras deja a los trabajadores de primera línea sin nada. Un paracaídas dorado se refiere a un empleado que recibe una importante indemnización por despido pero la polémica residen en que estas indemnizaciones suelen estar destinadas a altos ejecutivos y incluyen importantes bonificaciones en efectivo, opciones sobre acciones, indemnizaciones y otras ventajas.

Es decir que el término «golden parachute» se refiere a la comodidad de recibir grandes beneficios económicos a pesar de encontrarse en la crítica situación de haber sido despedido de la empresa. El objetivo suele ser el de atraer a grandes talentos en gestión, los cuales buscan una red de seguridad en caso de despido.

Por qué son polémicos los paracaídas dorados

En el mencionado caso de Byron en la empresa de software donde ejercía como ejecutivo antes de Astronomer, un ex empleado estafado por él cuenta su experiencia y deja claro por qué el "Golden parachute" se traduce en una enorme desigualdad. Según la historia que un hombre compartió en TikTok, el exdirector ejecutivo engañó a varios inversores y trabajadores de la empresa para que invirtieran en ella.

@manshredda This experience not only lost me a lot of money. It also sent me into a burnout, 2 year depression and almost killed my marriage. I know I wasn’t the only one with those repercussions and I’m done being silent about it. #fyp #foryoupage #karmaisreal #coldplayconcert ♬ Viva La Vida - Coldplay

El problema es que la empresa estaba quebrando. Por tanto, con el tiempo, los ejecutivos de la empresa se fueron con muchos millones y los empleados se quedaron con pérdidas de decenas y hasta cientos de miles de dólares.

Los ejecutivos tenían un 'golden parachute', un 'paracaídas dorado', que es un contrato entre una empresa y un ejecutivo de alto rango que garantiza al ejecutivo beneficios financieros sustanciales si pierde su trabajo debido a un cambio en la propiedad o control de la empresa, como una fusión o adquisición, según ha explicado Manfreda en sus redes.

Como explican los expertos, estos incentivos pueden traducirse en un conflicto de intereses: es posible que los ejecutivos no tengan un gran incentivo para rendir al máximo, ya que saben que su despido daría lugar a una cuantiosa indemnización. Por otro lado, está la rentabilidad y es que los paracaídas dorados suelen tener un valor de decenas de millones, lo que puede perjudicar los márgenes y la rentabilidad de una empresa.

Mientras los empleados de nivel inferior, que a menudo son la columna vertebral de las operaciones diarias se enfrentan a despidos o salarios estancados en tiempos difíciles, sus directivos reciben grandes compensaciones incluso tras no haber sabido gestionar la empresa de manera exitosa. "Este marcado contraste pone de relieve profundos problemas sistémicos dentro del gobierno corporativo, las redes de élite y el proteccionismo que protege a la élite empresarial", lo que aumenta aún más la desigualdad y lleva a los ejecutivos a eludir su responsabilidad en la caída de una empresa.

Casos muy polémicos

Además del ya mencionado, hay momentos en la historia de grandes empresas en que el uso de este paracaídas dorado levantó polémica. Como recuerdan desde Career Principles, un ejemplo clásico es el de Carly Fiorina, antigua directora ejecutiva de Hewlett-Packard (HP) entre 1999 y 2005. Durante ese tiempo, la empresa llevó a cabo una gran ronda de despidos y sufrió una importante caída de su capitalización bursátil.

Cuando se vio obligada a dimitir en 2005, Fiorina recibió 21 millones de dólares en efectivo y otras prestaciones por valor de 19 millones de dólares adicionales. Esto llevó a los accionistas a presentar una demanda que fue desestimada por un juez federal en 2008.

El pasado año, los trabajadores de Boeing protagonizaron protestas por este tema. Dave Calhoun, que era director ejecutivo de Boeing, se preparaba para jubilarse tras cuatro años al frente de la empresa, durante los cuales no logró solucionar los mayores problemas de la empresa en materia de seguridad y control de calidad, que han dañado su reputación ante los clientes. Aun así, se fue con sus millones de indemnización.

Para más inri, Calhoun ocupaba el cargo de director ejecutivo de Boeing desde 2019, cuando fue nombrado para dirigir la empresa tras el accidente de dos de sus aviones 737 MAX 8 en un periodo de cinco meses, en el que fallecieron cerca de 350 personas. En aquel 2019, el que era el director ejecutivo Dennis Muilenburg fue despedido, yéndose, según la información hecha pública, con 39 millones de dólares en efectivo y opciones sobre acciones como parte de su indemnización por despido, según informó una fuente a ABC News. Algunos informes situaron esa cifra en un importe aún mayor.

Mientras tanto, aquellos que perdieron a un familiar en uno de los dos accidentes mortales del 737 Max a principios de aquel año pudieron recibir aproximadamente 144.500 dólares de un fondo de la empresa de 50 millones de dólares que se repartiría a prorrata entre los familiares de las 346 víctimas.

