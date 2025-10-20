Madrid tiene una exigencia para el Gobierno central. Que permita a los jubilados trabajar, al menos a los profesores de matemáticas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso anunciaba hace unas semanas el bautizado como "Plan de Rescate de Matemáticas" para colegios e institutos de la región sostenido con fondos públicos y hoy lo ha propuesto de manera oficial al Gobierno de España.

Desde la comunidad autónoma reclama al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte que "los docentes sin máster, ya jubilados y estudiantes de 3º de Matemáticas e Ingeniería puedan dar clase en colegios e institutos de manera excepcional".

Según un comunicado emitido hoy la Comunidad de Madrid pide al Gobierno central que modifique la normativa para poder incrementar los maestros y profesores cualificados que puedan enseñar Matemáticas en colegios e institutos.

Impartir clases sin tener el máster

Por el momento, en Madrid permitirán que los docentes titulados en ingeniería y otras ramas del área de ciencias puedan ser candidatos en el listado de profesores interinos de las listas permanentemente abiertas para cubrir bajas o destinos en los centros de la región.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha explicado su departamento sigue avanzando en todos los puntos del plan que están en manos del Ejecutivo regional pero que ahora es el Ministerio quien debe tomar otras decisiones para que esto sea posible, como explica el comunicado oficial desde Madrid. Creen que esta situación podría ampararse en la regulación que prepara el Gobierno central sobre la jubilación flexible.





Muchos funcionarios no quieren trabajar en ciudades caras

Hay diferentes razones que suponen un reto para Madrid a la hora de retener el talento. Ya había visto que hay localidades del mapa de España donde no resulta fácil atraer a médicos que quieran mudarse y, por tanto, se ven siempre con unos servicios por debajo de las necesidades de la ciudadanía, como el municipio madrileño de Pinto. Tras años sufriendo graves problemas para poder atender a los pacientes ha tomado una drástica medida: ofrecerá alojamiento gratis a los médicos.

También un informe de Comisiones Obreras analizó cómo mucha gente en España no se quiere mudar a ciudades caras por un empleo, o escapa de ellas si tiene la oportunidad, y eso lleva a una pérdida de talento en ciertos sectores. Las empresas se quejan de que no tienen trabajadores por esto.

En el mes de mayo de este 2025, el sindicato STEM habló sobre este tema, mostrando cómo, según sus palabras, "en términos absolutos Madrid ha perdido en este Concurso el 1,7% de su plantilla de funcionarios de carrera con destino definitivo" y que veían esto como una tendencia preocupante.

"Podemos presuponer sin temor a equivocarnos que si crece significativamente el número de docentes madrileños a quienes se concede un destino fuera de Madrid, esto significa que cada vez es mayor el numero de docentes madrileños que intentan salir de nuestra región", explicaban desde STEM Madrid.

