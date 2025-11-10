Uno de cada cinco jefes ha pensado en renunciar porque los trabajadores de la Generación Z están sacando de quicio a los mayores

Las personas de la Generación Z (nacida entre 1997 y 2012) son ahora adultos que comienzan a formar parte de la fuerza laboral. Junto con los millennials, Forrester estima que la Generación Z constituirá el 74% de los trabajadores para 2030. Como cada nueva generación de empleados llegan con conjunto diferente de actitudes y desafíos y pueden poner en jaque dinámicas muy comunes en las empresas, y, parece ser que está costando entenderse.

Hoy tenemos un nuevo y muy interesante estudio que apunta a que 1 de cada 5 jefes quiere renunciar a su puesto porque no soportan a los trabajadores jóvenes con los que tienen que lidiar en sus empresas.

Concretamente, "el 18% de los gerentes ha considerado renunciar debido al estrés que implica gestionar a empleados de la generación Z. Los gerentes dicen que los empleados de la generación Z hacen un uso excesivo del teléfono y "demuestran una ética laboral deficiente", de acuerdo con las conclusiones de Intelligent.com.

Es importante señalar que muchos son, a su vez, los estudios que muestran que los trabajadores de la Generación Z están cada vez más agotados, y el 85% en España afirma sentirse abrumado en el trabajo. Parece ser que el choque entre generaciones está causando estragos al igual que una llegada a la vida adulta con unos precios de la vivienda altísimo que lleva a que los salarios no lleguen para hacer frente al coste de la vida.





Los jefes dicen hacer esfuerzos para adaptarse

Intelligent.com encuestó a 1.000 gerentes estadounidenses que supervisan a empleados de la Generación Z. Dos ​​tercios afirman que han modificado su estilo de gestión para adaptarse a los subordinados jóvenes, y el 75 % dice que este grupo de edad requiere más tiempo y recursos. La mitad de los encuestados considera que el personal de la generación Z causa tensión entre otras generaciones en el lugar de trabajo.

El 27% de los gerentes evitaría contratar a la generación Z si fuera posible, y la mitad ha despedido a un subordinado de la generación Z. Las cifras son alarmantes.

El 51% de los gerentes informa que experimenta frustración debido a la gestión de empleados de la generación Z, y el 44% dice que gestionar a sus empleados más jóvenes les causa estrés.

Además, los jefes dicen que supervisar a los empleados de la generación Z ha provocado decepción (en un 31%), mayor carga de trabajo (esto afirma el 27%), necesidad de recursos adicionales (26%), disminución de la productividad personal (20%), sentimientos de agobio (20%) y agotamiento (16%).

En general, la mitad de los encuestados consideran que sus trabajadores jóvenes, además de mirar mucho su teléfono, se comunican de maneras poco profesionales (ya habíamos visto otros estudios que la generación Z tiene su propio idioma, más informal, y eso no gusta en muchas empresas o que llegan a las entrevistas sin cuidar su vestimenta).

Faltan alinear las expectativas

Estos sentimientos de los jefes de generaciones mayores no tienen que ser exclusivamente causados por la actitud de la juventud, sino también en la falta de comprensión de los cambios laborales de los boomers o los Gen X.

Dice el estudio que "parte de esta frustración y estrés puede provenir de una falta de alineación de expectativas", como el asesor principal de educación y desarrollo profesional de Intelligent.com, Huy Nguyen. Él achaca también que la juventud ha pasado varios años de su vida realizando tareas tras una pantalla, a causa de la pandemia.

“Si bien las habilidades como la comunicación, la gestión del tiempo y el trabajo en equipo son esenciales, vale la pena considerar que los recién graduados, especialmente los de los últimos años, han tenido menos oportunidades de desarrollar estas habilidades a través de métodos tradicionales como prácticas o trabajo en persona, en parte debido a la pandemia”, dice Nguyen.

Él considera que los empleados de la Generación Z llegan con habilidades técnicas más sólidas que las generaciones anteriores, "pero pueden carecer de las experiencias prácticas adquiridas en los entornos laborales tradicionales".

Para evitar tanta frustración a los jefes y gerentes, el experto recomienda que consideren "reevaluar sus expectativas para brindar una orientación más estructurada". Él habla de que hay malentendidos y que lo mejor es organizar el flujo de trabajo y comunicarse abiertamente.

Imagen | Foto de Brooke Cagle en Unsplash

