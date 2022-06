Apple lleva 15 años troleando: aún usa un monitor CRT con pantallazo azul para representar a Windows en macOS Ventura

macOS Ventura vio la luz el pasado 6 de junio durante la tradicional conferencia de desarrolladores. Esta versión de momento únicamente está disponible para desarrolladores, pero en otoño llegará a todos los usuarios con mejoras en la forma de trabajar con las ventanas en el escritorio.

Pese a que llegan funciones renovadas como Stage Manager, las tradiciones siguen estando vigentes. Con esto nos referimos al troleo que se inició en 2007 en formato de broma, en la que Apple se burla de Windows con un ridículo icono que identifica a los ordenadores que cuentan con este software en una red local.

Apple sigue con su broma a Windows

Apple en estos últimos años ha querido mejorar la estética general de su software. En las últimas actualizaciones han hecho esfuerzos, sobre todo en los iconos, para modernizarlos e integrarlo mejor en el sistema operativo. Pero han tenido presupuesto para todos los iconos del sistema menos uno: el de ordenador Windows en una red local.

Pese a que siempre se tiene la esperanza de este cambio, al instalar la beta de macOS Ventura hemos detectado que el icono que se utiliza para identificar ordenadores Windows conectados a una red local es un monitor CRT que hace muchos daños, no se utiliza en ningún ordenador. Además, son tan graciosos en Apple que lo representa con un fondo de pantalla azul, como si fuera un pantallazo de la muerte, que son clásicos en Windows cuando se queda colgado. Pero no se quedan aquí, ya que en el nombre, se muestra cómo Generic PC. Es decir, parece que tratan de hacer todo lo posible para ridiculizarlo al máximo.

Pero para aquellos más escépticos, no es que no tengan diseños para representar a Windows. En la captura anterior, se puede ver justo al lado del monitor CRT, una pantalla LCD un poco más actual. Pero se ve que aunque tienen el recurso, en Apple les sigue haciendo gracia tener esta broma con su sistema operativo.

Todavía persiste la confianza en la que el año que viene al final se vea modificado este icono para adaptarlo a la actualidad. Pero llevamos con esta confianza desde el 2007, y parece que no va a terminar llegando a corto plazo. Esto hace que finalmente no se tenga comprensión de que Apple, una compañía que cuida hasta el último detalle, no haya apostado por hacer un simple cambio en este icono.

Pero esta no es la primera vez que Apple quiere poner en ridículo a Windows o Android. Una de las grandes polémicas que existen se encuentran, por ejemplo, en Apple TV+ donde prácticamente todos los villanos usan un teléfono Android o un ordenador con Windows. Pero los personajes que son los buenos en estas series o películas utilizan todo dispositivos de Apple.