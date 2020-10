Facebook Gaming entre en fase beta en Estados Unidos: así es el streaming de videojuegos de la red social

Facebook es la última tecnológica en sumarse al streaming de videojuegos siguiendo los pasos de Microsoft con xCloud, NVIDIA con GEForce Now, Google con Stadia, Amazon con Luna o Valve con Steam Cloud Play. Lo hace con Faacebook Gaming y el lanzamiento en beta de cinco títulos.

Esta plataforma llega de momento a algunas partes de los Estados Unidos con Asphalt 9: Legends de Gameloft; Mobile Legends: Adventure de Moonton; PGA TOUR Golf Shootout de Concrete Software, Inc.; y Solitaire: Arthur’s Tale de Qublix Games. En las próximas semanas, se sumará el juego Dirt Bike Unchained de Red Bull y prometen seguir ampliando el catálogo en un futuro próximo.

Facebook Gaming llega a la web y a la aplicación de Android, aunque no a iOS

Juegos desde la nube de Facebook desde la web y la aplicación para Android

Estos primeros pasos de Facebook en el juego en streaming llegan con grandes dosis de cautela. Los juegos móviles podrán ejecutarse desde la aplicación de Facebook para Android y desde la web fb.gg/play, porque de momento iOS queda fuera de este lanzamiento en fase beta.

"Incluso con la nueva política de videojuegos de Apple, no sabemos si los lanzamientos en App Store son una opción viable", asegura Jason Rubin, vicepresidente de Gaming en Facebook. Los navegadores podrían ser una opción, "aunque hay limitaciones respecto de lo que podemos ofrecer en Safari".

"Los anuncios de videojuegos en la nube suelen exagerar", dice Jason Rubin, vicepresidente de Gaming en Facebook

La cautela, más allá de su no llegada a iOS, pasa también por la experiencia de los jugadores con este tipo de títulos que se ejecutan desde la nube y la gestión de sus expectativas. "Los anuncios de videojuegos en la nube suelen exagerar, por lo que hablaré de manera honesta", asegura Rubin antes de explicar que no harán promesas exagerada para luego no cumplirlas.

"La transmisión de videojuegos desde la nube de forma masiva todavía está en sus inicios", expone el ejecutivo, y deja claro que que no pretenden sustituir con Facebook Gaming a ordenadores o consolas. "Creemos que los videojuegos en la nube aumentarán, pero no reemplazarán, la cantidad de opciones para disfrutar de títulos increíbles", asegura.

"Creemos que los videojuegos en la nube aumentarán, pero no reemplazarán, la cantidad de opciones para disfrutar de títulos increíbles"

De hecho, los juegos están pensados para jugarse mediante los controles táctiles y/o el teclado y el ratón. Por ello, descartan lanzar un servicio de videojuegos en la nube por separado, todo estará en la propia red social junto a los actuales juegos de Facebook, y no se lanzarán mandos u otro tipo de hardware.

De esto puede deducirse que, lejos de lanzar grandes y ambiciosos títulos, Facebook Gaming pretende quedarse en un segundo plano con otro tipo de juegos más en la línea de los juegos en HTML5 que ya ofrecen tras haber sido portados desde Flash.