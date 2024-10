TV Online te permite ver gratis cientos de canales de TDT y otros: así funciona

En Genbeta ya te hemos mostrado cómo usar páginas online como Pluto TV , MiTeleOnline o Plex o Runtime , entre otras y desde tu PC, móvil o una smart TV .

En este artículo te hablaremos de una web llamada TV Online y encontrarás información de cómo sacarle el mejor partido.

Qué ofrece

TV Online ofrece acceso a las secciones a la carta de los distintos canales

Ver televisión online gratis nos puede resolver muchos problemas para acceder a los contenidos televisivos, ya sea por no estar en casa, no contar con un televisor o por querer un canal en específico que no está disponible en tu parrilla de canales.

Este servicio, dicen sus creadores, "te permite ver la TV en cualquier lugar en el mundo" (aunque hemos podido ver que muchos de los canales solo son accesibles de forma gratuita desde España) y sin tener un televisor o una antena por satélite. Es un servicio gratuito, pero también incluye canales que, si accedes a ellos, son de pago como, por ejemplo, LaLiga o DAZN.

Tienes que saber que sigue horarios de la parrilla, por tanto, necesitas saber la hora en que se emite tu programa o serie para sintonizar. TV Online funciona desde un PC, teléfono inteligente, tableta...

Cómo funciona

Tienes que elegir el canal que más te interesa y acceder. Para ver qué canales hay puedes pulsar sobre las categorías que encuentras en la parte superior: TDT Generales, Noticias, Deportes, Infantil y TV Regional.

Escoge el canal que quieres. En la nueva página a la que vas a acceder, baja por la pantalla, ya que vas a encontrar texto y diversas publicidades. Hasta llegar a un cuadro rojo y amarillo.

Donde pone clic para abrir, pulsa sobre esas palabras para ver el contenido que estén echando en ese canal en el momento.

Al entrar, pasas a la web oficial donde ver el contenido. Si en esa web te piden que pagues, entonces no será gratis aunque hayas accedido desde la web TV Online, la cual promete contenidos gratuitos.

Imagen | Web oficial de Tvonline

