Twitter ya permite regresar el orden cronológico al timeline de algunos usuarios, así puedes probarlo

Twitter está probando muchos cambios en su plataforma, desde un nuevo diseño, hasta considerando la posibilidad de eliminar el botón 'Me gusta'. Pero algo que un buen grupo de usuarios vienen pidiendo prácticamente desde el mismo día en el que se implementó el nuevo timeline ordenado por algoritmo, es que regrese el orden cronológico.

En la empresa parecen haber llegado a un punto medio en el que permitirán cambiar entre un tipo de timeline y otro de forma simple, como algunos hubiésemos preferido que fuese desde el principio. La opción de tener un timeline en el que aparezcan primero los tuits más recientes.

Esto sin perder la opción de poder cambiar cuando queramos al timeline que nos muestra los tuits destacados primero, según lo que entiende la red podría interesarte más. Desde el 31 de octubre Twitter comenzó a probar la nueva opción con un pequeño grupo de usuarios en iOS.

Y, desde ayer, el mismo Jack Dorsey comentó que ya están probando la función de forma interna con el 100% de sus empleados. Si eres usuario de iOS tienes una pequeña posibilidad de que esta función se haya activado para ti.

Sometimes you want to see the latest Tweets, first. We’re testing a way for you to make it easier to switch your timeline between the latest and top Tweets. Starting today, a small number of you will see this test on iOS. pic.twitter.com/7NHLDUjrIv