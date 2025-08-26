Google recomienda desactivar esta opción de tu Android para no caer de lleno en una estafa

La reciente proliferación de estafas mediante SMS ha encendido las alarmas, pero, cuando centramos nuestra atención en ellas, descubrimos que hay muchas más amenazas en esta categoría que el 'smishing' y que el tradicional 'SMS spoofing'. Ahora, los estafadores están recurriendo a métodos más sofisticados, como el uso de los dispositivos conocidos como stingrays.

Este es el nombre que reciben las 'estaciones base' falsas capaces de obligar a los móviles a conectarse a redes 2G, lo que los expone a vulnerabilidades graves: dichas redes son una tecnología obsoleta que carecen de funciones de autenticación mutua y encriptación.

La GSMA (Asociación del Sistema Global de Comunicaciones Móviles) ha emitido un informe señalando los peligros asociados con el uso de redes 2G por ser un blanco fácil para los estafadores, que utilizan stingrays para obligar a los teléfonos a conectarse a ellas y así poder enviar SMS fraudulentos directamente, sin ser detectados por los filtros de spam de los operadores.

Ejemplo de 'stingray'

Cómo funciona la estafa: Los Stingrays simulan ser una red LTE o 5G, pero en realidad obligan al dispositivo a conectarse a una red 2G. Una vez conectado, los estafadores pueden enviar mensajes falsos que parecen proceder de fuentes legítimas. Estos mensajes pueden incluir enlaces maliciosos o intentar engañar al usuario para que revele información sensible.

¿Por qué está de moda esta estafa? Una de las razones por las cuales este timo está en auge es la facilidad con la que se pueden adquirir y utilizar las 'stingrays': estos dispositivos son portátiles, están disponibles en Internet y no requieren conocimientos técnicos avanzados para operarlos.

¿Cómo desactivar la conexión 2G y protegerte?

Desactivar la conexión 2G en tu dispositivo Android es un proceso sencillo pero vital para protegerte contra este tipo de estafas. A partir de Android 12, puedes acceder a los ajustes de red de tu teléfono, generalmente ubicados en la sección de "Conexiones", y desactivar la opción de "Permitir 2G".

Esta acción no afectará la capacidad de hacer llamadas de emergencia, pero eliminará el riesgo asociado con la manipulación de los SMS.

Es importante destacar que, aunque algunos dispositivos Android vienen con una capa de seguridad en la aplicación Google Messages que identifica y bloquea el spam, esta no siempre es infalible, y desactivar el 2G sigue siendo la medida más segura.

Una versión anterior de este artículo fue publicado en 2024.

