Si te llaman para ofrecerte "la nueva criptomoneda de Amazon", la estafa ya está en marcha

En los últimos días, decenas de usuarios en redes sociales han denunciado haber recibido una serie de llamadas automatizadas o 'robollamadas' en las que una voz robótica les anuncia el supuesto lanzamiento de una "criptomoneda oficial de Amazon"... y les anima a invertir en ella.

Las redes sociales han sido el espacio en el que los primeros usuarios afectados han compartido sus experiencias con esta nueva campaña de llamadas fraudulentas que parecen haberse intensificado desde mediados de octubre, generando múltiples quejas.

Es una estrategia similar a la de otras estafas similares, como la de la 'robollamada del currículum', en la que el usuario recibe una llamada desde un teléfono móvil y otra voz robótica le comunica que han "recibido su currículum" y que, si está interesado en el empleo, se ponga en contacto con ese mismo número a través de WhatsApp.

Como en ese caso, WhatsApp es también el canal elegido por los estafadores para pedir que nos pongamos en contacto con ellos para invertir en las 'criptomonedas de Amazon', previa cesión de datos personales y financieros...

...que los estafadores luego usarán para realizar fraudes más graves, como el robo de identidad o acceso no autorizado a cuentas bancarias.

A tener en cuenta

Pero, entonces, ¿voy a conseguir mis 'criptomonedas Amazon' o no?

No, Amazon no ha lanzado ninguna "criptomoneda oficial" ni ha anunciado planes inmediatos para hacerlo. Sumemos a eso el hecho de que, ante casos anteriores de fraude, Amazon ya ha declarado públicamente que no realiza campañas de ventas y/o de recomendación de inversiones a través de llamadas telefónicas.

Sobre las robollamadas

Las "robollamadas" o llamadas automatizadas se han convertido últimamete en una de las herramientas favoritas de los estafadores digitales debido a su bajo costo y alta efectividad: utilizando tecnología de voz automatizada, estas llamadas se pueden programar para contactar con miles de personas en cuestión de minutos, al eliminar la necesidad de un operador humano.

Sobre las criptoestafas

Este tipo de estafas suelen jugar con el desconocimiento generalizado sobre el funcionamiento de las criptomonedas, y pueden tomar diversas formas; en este caso, los estafadores están explotando la creciente popularidad y el atractivo de las criptomonedas para convencer a los usuarios de la legitimidad de esta falsa criptomoneda de Amazon.

La promesa de una criptomoneda lanzada por una empresa reconocida, como Amazon, podría atraer a personas que deseen invertir, creyendo que están ante una oportunidad única de negocio.

Consejos para no caer en este tipo de fraudes

Si bien los estafadores constantemente buscan nuevas formas de engañar a los usuarios, existen algunas recomendaciones prácticas para evitar caer en estas trampas:

Desconfía de las llamadas inesperadas: Si recibes una llamada de un número desconocido y la persona al otro lado afirma representar a una empresa, es mejor ser precavido y verificar directamente con la empresa en cuestión. No compartas información personal: Las empresas legítimas no pedirán tus datos personales ni financieros a través de llamadas automáticas. Si se te solicita esta información, es probable que estés siendo objeto de una estafa. Verifica las noticias en fuentes oficiales: Si escuchas rumores sobre una nueva criptomoneda o inversión, verifica la información directamente en la página web oficial de la empresa o en medios de comunicación confiables antes de tomar cualquier decisión. Utiliza herramientas de bloqueo de llamadas: Muchos dispositivos y operadores permiten bloquear números o alertar sobre posibles números de spam, lo cual puede ayudar a evitar recibir estas llamadas repetitivas.

