Si tienes Windows 10 u 11 y quieres seguir recibiendo actualizaciones de seguridad, más te vale que tu CPU esté en esta lista

Microsoft está dejando sin muchas opciones a aquellos usuarios que cuentan con un equipo significativamente anticuado. Por un lado, el soporte de actualizaciones críticas de seguridad de Windows 10 está próximo a su fin, mientras que por el otro, Windows 11 cada vez cuenta con requerimientos más estrictos. Y es que para instalar la última versión de este sistema operativo, no vale cualquier procesador.

Además de los requisitos de almacenamiento interno, memoria RAM y TPM 2.0/Secure Boot, Microsoft también exige procesadores que sean compatibles con un conjunto de instrucciones específico. Por ello mismo, si quieres actualizar a Windows 11 24H2, no tendrás más remedio que contar con una de las CPUs presentes en las listas que ofrece Microsoft.

Si tu procesador no se encuentra en esta lista, mal asunto

A pesar de que existen maneras para evadir algunas de las restricciones que impone Microsoft a la hora de instalar Windows 11, el requerimiento de contar con un procesador compatible es importante debido a que el sistema necesita un conjunto de instrucciones específico para funcionar correctamente. Este set de instrucciones es SSE 4.2.

Desde Genbeta ya escribimos un artículo para mostrarte cómo puedes comprobar si tu CPU es compatible con este set de instrucciones. Para ello puedes recurrir a herramientas de terceros muy útiles como CPU-Z o HWiNFO, específicas para averiguar multitud de detalles del hardware instalado.

Sin embargo, quizás la forma más fácil de saber si nuestro procesador es compatible es a través de la listas de procesadores Intel y AMD que Microsoft ha publicado. En estas listas se encuentran todos los procesadores que son compatibles con la actualización 24H2 de Windows 11, que por el momento es la más reciente si hablamos de actualizaciones importantes del sistema operativo.

Lo único que tienes que hacer es saber qué procesador tienes y conocer si se encuentra en la lista. Con un rápido CTRL + F en tu navegador podrás introducir el nombre y ver si aparece en la lista.

En caso de que tu procesador no se encuentre en la lista, significa que no podrás actualizar a Windows 11, y por ende, las únicas alternativas que te quedan para mantenerte en Windows 10 de forma segura es inscribirte en el programa de Microsoft para alargar un año más estas actualizaciones de seguridad, o contar con remedios alternativos como los que ofrece 0patch, con actualizaciones de seguridad críticas hasta 2030. Si no accedes a ello y quieres seguir disfrutando de Windows con actualizaciones de seguridad, no te quedará más remedio que adquirir un nuevo equipo.

