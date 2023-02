El FBI dice que tenemos que utilizar bloqueadores de anuncios: este es el motivo

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos ha dado un consejo a todos los usuarios: que utilicen bloqueadores de anuncios o adblockers, en una advertencia sobre la amenaza de las estafas en línea.

Según el gran servicio de seguridad y de inteligencia nacional del país americano, las extensiones de bloqueo de anuncios pueden ayudar a proteger a los usuarios contra los anuncios fraudulentos en línea que aparecen en los resultados de las búsquedas. Los ciberdelincuentes están detrás de este tipo de anuncios, que se hacen pasar por mensajes de marcas y empresas reales.

De hecho, los diferentes navegadores trabajan por ofrecer a sus usuarios bloqueadores de anuncios fiables y rápidos. En el caso de Chrome, estábamos a la espera de una gran novedad pero hace pocos meses Google anunciaba que retrasa hasta 2024 su decisión de acabar con las extensiones de Manifest V2, en favor de Manifest V3. Firefox ha publicado que los bloqueadores de anuncios fueron las extensiones de Firefox más descargadas de 2021, destacando el escudo anti Facebook.

Los anuncios son un foco de fraudes

Dicen desde el FBI que los anuncios falsos pueden aparecer en la parte superior de la página de resultados de una búsqueda para engañar al usuario entre otras publicidades y que contienen enlaces a sitios web falsos o te llevan a descargar programas maliciosos para robar información de tu PC.

Al mismo tiempo, hay webs como las de noticias que desaconsejan estas herramientas adblock a sus usuarios ya que les afecta negativamente. Una razón es que si no pagamos por información de calidad, a los profesionales como periodistas, sus ganancias dependerán de la publicidad. Si no recibimos publicidad y no tenemos opción a entrar en los anuncios, también esto puede afectar a sus ingresos, necesarios para mantener el costo de la información buena.

También hay que decir que los bloqueadores de anuncios no sólo eliminan todos los anuncios que pueden llegar a saturar como esos anuncios que te aparecen al abrir una web ocupando media página y haciéndote difícil que accedas al texto que te interesa, sino que también son buenos para la privacidad, porque impiden que se cargue el código de seguimiento de los anuncios.

Eso significa que, con un buen adblocker, las empresas de publicidad, como Google y Facebook, no pueden rastrearte mientras navegas por la web, ni saber qué sitios visitas, para luego darte publicidad en función de eso.

Malwarebytes publicó hace unos meses que había delincuentes creando anuncios de búsqueda falsos que imitaban sitios web como YouTube, Amazon y Facebook. Google retiró anuncios que se hacían pasar por cuentas de atención al cliente de proveedores de Internet estadounidenses.