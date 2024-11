“No son lo bastante inteligentes”: un profesor de matemáticas comparte un truco infalible para pillar deberes hechos con IA

Un profesor de matemáticas de Francia encontró una técnica infalible para contrarrestar las trampas de sus alumnos basadas en IA y ha compartido su truco para que otros docentes puedan usarlo.

Ya hemos visto que el uso masivo de ChatGPT complica la vida de muchos profesores en todo el mundo. Hay herramientas para poder descubrir textos hechos con inteligencia artificial; trabajos de alto nivel que están sorprendiendo a los docentes; o profesores que apuestan por el uso de la IA en sus asignaturas para que los estudiantes sepan sacarle partido de cara al futuro. Varios son los panoramas.

Sin embargo, un profesor de matemáticas ha encontrado una manera de identificar muy fácilmente los deberes hechos en casa utilizando inteligencia artificial. Han pasado más de dos años desde que ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, revolucionó la sociedad y aunque hay muchas otras IA generativas, esta sigue siendo una muy popular.

Cómo descubrir si un estudiante ha hecho los deberes con ChatGPT

En el caso de este profesor vemos que no es tratar de entender que un texto está hecho con IA (en ciertas ocasiones, sin los prompts adecuados, los resultados no son muy interesantes y un texto de ChatGPT puede ser demasiado genérico, sin fuentes a lo que se cuenta, muy estándar en lo que cuenta...). Sino de saber quién ha hecho deberes de matemáticas, donde la mayoría de las veces solo es posible una respuesta.

Lucas Markarian es profesor de matemáticas en una escuela secundaria y de bachiller de Marsella, una ciudad al sur de Francia. Y es creador de contenido en TikTok, donde su perfil se llama @lucasmaths4. Habla de temas de matemáticas en general y también hace vídeos sobre los problemas asociados con ChatGPT y otras herramientas de IA en su ámbito. Por ejemplo, en este vídeo muestra cómo corrige una copia realizada por ChatGPT:

Aunque afirma que no está en contra del uso de la IA, decidió tomar medidas radicales para disuadir a sus alumnos de usarlo en casa. Si quiere que aprendan, necesitan desarrollar ellos mismos el resultado y no recurrir a la solución que da ChatGPT.

Para ello, simplemente, cuando los alumnos están en el aula les dice que saquen una hoja y les hace las mismas preguntas que en la tarea que ha mandado a casa. "Esta técnica es muy efectiva" que permite comparar los resultados de los ejercicios hechos en casa con los realizados en el aula, siendo estos los mismos.

El problema reside en que con una IA, los estudiantes pueden completar sus tareas en un tiempo récord, pero en detrimento del aprendizaje de los conocimientos asociados. En el caso de las matemáticas, si tienes un resultado que mostrar para aprobar, pero el alumno no sabe cómo ha llegado hasta ahí, no está aprendiendo.

Es frecuente el uso de ChatGPT por los alumnos

En determinadas materias que requieren un trabajo profundo, como literatura o filosofía, puede ser relativamente fácil detectar cuando un discurso no se corresponde con la forma de hablar o escribir de un alumno. En el caso de matemáticas puede ser más complicada la detección, por lo que este profesor recurre a una vía simple y totalmente tradicional: un folio y un control en el aula.

Cabe decir que no lo hace cada vez que llegan con los deberes del día anterior porque los alumnos podría simplemente memorizar los resultados. La sorpresa llega cuando el profesor les hace sacar la hoja y les pone los mismos ejercicios que mandó a casa varios días atrás.

El profesor lamenta que sus alumnos sólo vean este enfoque como una manera de ahorrar tiempo y no para aprovechar las capacidades de la IA para aprender. Él está convencido de que "no saben hacer trampa” bien.

Lucas Markarian cree que utilizar ChatGPT para hacer sus deberes no los convierte en “malos estudiantes”, sino que “significa que aún no son lo suficientemente inteligentes como para saber hacer trampas”. Una prueba para mostrar que les falta picardía es que afirma que ha visto cómo los estudiantes tienden a copiar todo lo que les escribe la IA, incluidas las "formulaciones de profesores de matemáticas" que no están a su nivel.

