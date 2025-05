El 27 de mayo Instagram y Facebook comienzan a usar tus datos personales para Meta IA si no te opones. WhatsApp tiene otro sistema

Mañana, 27 de mayo, Meta comenzará a usar los datos de todos sus usuarios de Facebook e Instagram (menos la información de las cuentas que pertenecen a gente menores de edad y las conversaciones privadas). El objetivo será el para entrenar su inteligencia artificial, pero es posible negarse a que lo haga y el procedimiento para lograrlo no es difícil de llevar a cabo.

Ya sabíamos que Meta tenía este plan desde hace un tiempo pero fue hace un mes cuando pudo verse cómo en aplicaciones como Instagram que su despliegue se hacía casi sin avisar: anunciándolo como una simple notificación más de tantas que podemos recibir. Y es que Meta no solicita el consentimiento para usar los datos de la gente para su IA, sino que son los usuarios quienes están obligados a mostrar su negativa de forma explícita antes del martes.

Tanto si usas Meta AI, como si no lo haces, y simplemente usas las apps y redes sociales para realizar publicaciones, la empresa usará toda esa información. Es decir, las interacciones que hagas con funciones de IA, como el Meta AI de Whatsapp o cualquier otra herramienta generativa de la compañía, pueden ser usados como datos de entrenamiento. Además de otros datos, como vamos a ver.

Desde la OCU explican que en WhatsApp, donde la Meta AI es una novedad, no es posible eliminar ni desactivarla completamente. De todos modos, de acuerdo con Meta, no se podrán usar conversaciones privadas para entrenar su IA y WhatsApp tiene esta función primordial. Por ello, de acuerdo a la política actual de uso de datos de los usuarios, no podrían tocarse las informaciones de las conversaciones en Messenger, Instagram Direct o WhatsApp.

Qué información recopilan Instagram y Facebook para Meta AI

¿Qué contenido es público? La misma empresa aclara en su Instagram que la información pública es la siguiente:

Nombre.

Nombre de usuario de Facebook e Instagram.

Foto de perfil.

Actividad en grupos públicos, páginas de Facebook y canales.

Actividad en contenido público. Por ejemplo, tus comentarios, calificaciones o reseñas en Marketplace o en una cuenta de Instagram pública.

Avatares.

Otro contenido que puedas definir como público; por ejemplo, publicaciones, fotos y vídeos que publiques en tu perfil, en Stories o en Reels.

Dentro de Facebook hay un apartado con más información, en el que aclara que recopila:

La información que nos proporcionas cuando te registras p ara usar nuestros Productos y creas un perfil, como tu dirección de correo electrónico, número de teléfono o edad.

ara usar nuestros Productos y creas un perfil, como tu dirección de correo electrónico, número de teléfono o edad. Tu actividad en nuestros Productos. Esto incluye los contenidos en los que haces clic o que indicas que te gustan , tus publicaciones, y las fotos y los mensajes que envías. En algunos Productos, puedes usar mensajes cifrados de extremo a extremo.

, tus publicaciones, y las fotos y los mensajes que envías. En algunos Productos, puedes usar mensajes cifrados de extremo a extremo. Quiénes son tus amigos o seguidores, y qué hacen en nuestros Productos.

y qué hacen en nuestros Productos. Información del teléfono, la computadora o la tableta en los que usas nuestros Productos, como el tipo y qué versión de nuestra app usas.

Información de socios sobre lo que haces dentro y fuera de nuestros Productos. Esto puede incluir otros sitios web que visitas, apps que usas o juegos online que juegas.

La empresa de Mark Zuckerberg ha dicho que "no usamos el contenido de tus mensajes privados con amigos, amigas y familiares para entrenar nuestra IA, a menos que tú o alguien en el chat decida compartirlo con nuestras IA".

La empresa añade que "es posible que sigamos procesando cierta información sobre ti para desarrollar y mejorar la IA en Meta, aunque te opongas o no uses nuestros productos y servicios". Por ejemplo si tú o tu información aparecen en una imagen que haya compartido públicamente alguien.

Prohibir a Meta usar nuestros datos en Facebook

Tienes que entrar en tu cuenta (y aunque estés en la cuenta, te pedirá que vuelvas a introducir tu contraseña) y puedes, luego, pinchar en este enlace. En la zona superior hay un cuadro donde puedes leer 'Derecho a oponerte'.

En la misma pçagina, explica también la empresa que "cuando tratamos tu información en la medida en que sea necesario para satisfacer nuestros intereses legítimos o los de un tercero, tienes derecho a oponerte a dicho tratamiento, así como a limitarlo". Para ejercer este derecho, visita la configuración de Facebook o el servicio de ayuda.

Otra opción consiste en ir a 'Configuración y privacidad' > 'Centro de privacidad' >'IA generativa en Meta'. Ahí baja con el ratón y llegas a 'Derecho a oponerte' y verás que también hay formulario similar al de Instagram que debes rellenar. Luego debes esperar a la confirmación.

Prohibir a Meta usar nuestros datos desde Instagram

Tienes que iniciar sesión en cuenta de Instagram. Puedes, por ejemplo, acceder a la notificación donde la empresa anunció que iban a usar tus datos para entrenar la IA y ahí tendrás acceso a la opción de "oponerte". En este enlace puedes encontrar toda la información.

Tu oposición también debe aplicarse a las demás cuentas que tengas añadidas en ese mismo centro de cuentas del que forma parte la cuenta desde la que envíes el formulario. Hay que enviar un nuevo formulario por cada cuenta adicional que tengas que no forme parte del mismo centro de cuentas.

