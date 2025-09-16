Bizum tiene otro competidor: PayPal lanza los pagos personales mediante enlace. Así es como funciona

Durante años, Bizum ha sido sinónimo de pagos instantáneos entre particulares en España. Mandar dinero a un amigo tras una cena, compartir gastos o enviar un regalo era tan sencillo como introducir un número de móvil.

Sin embargo, el escenario de los pagos digitales está cambiando rápidamente, y ahora PayPal ha dado un paso que podría sacudir este mercado: el lanzamiento de PayPal Links, una nueva forma de enviar y recibir dinero mediante un enlace personalizado.

Un vistazo a… PAYPAL: 17 TRUCOS Y FUNCIONES TOP para DOMINAR ESTE SERVICIO

Una nueva era de pagos interpersonales

El anuncio llega justo después de la presentación de PayPal World, una plataforma global que busca conectar las principales billeteras y sistemas de pago digitales del planeta. En este contexto, PayPal introduce los enlaces de pago personales, que permiten a cualquier usuario generar un link único para solicitar o enviar dinero.

La idea es tan simple como práctica:

El usuario abre la aplicación de PayPal y genera un enlace único asociado a una transacción concreta. Ese enlace puede compartirse en un chat, un mensaje privado, un correo electrónico o incluso en redes sociales. El destinatario solo necesita pulsar el enlace para aceptar o completar el pago desde su propia cuenta de PayPal. Una vez realizado, los fondos se transfieren de forma instantánea a la cuenta PayPal del receptor.

Los enlaces son de uso único, privados y caducan automáticamente en 10 días si no se utilizan. Además, el usuario que los crea puede cancelarlos o enviar recordatorios desde la propia app.

¿Qué supone frente a Bizum?

Aunque el lanzamiento comienza (como suele ser habitual en estos casos) en EE. UU., PayPal ha confirmado que la expansión internacional incluirá pronto el Reino Unido, Italia y otros mercados europeos, por lo que España no debería tardar en sumarse.

Cuando llegue a nuestro país, PayPal Links competiría directamente con Bizum y con la creciente oferta de pagos instantáneos integrados en aplicaciones bancarias.

Aquí en España, Bizum ha logrado hasta ahora lo que parecía imposible: integrar a la mayoría de bancos bajo una misma solución de pagos instantáneos. Su gran ventaja es que basta con el número de móvil para enviar o recibir dinero.

PayPal, en cambio, apuesta por un enfoque distinto: enlaces universales que funcionan en cualquier app de mensajería o canal digital. Mientras Bizum depende de la infraestructura bancaria española, PayPal busca la interoperabilidad global.

Esto implica que un usuario podrá enviar dinero a familiares o amigos en EE. UU., Reino Unido o Italia con la misma facilidad con la que manda un enlace por WhatsApp. Es una propuesta con un alcance potencial mucho mayor, especialmente pensando en transferencias internacionales o en contextos donde Bizum no existe.

Según Diego Scotti, director general del grupo de consumo de PayPal, la compañía busca que "el dinero siga las conversaciones". En otras palabras: si los usuarios ya se comunican en chats, redes sociales y aplicaciones de mensajería, lo natural es que el dinero pueda moverse con la misma fluidez y por los mismos canales.

Integración con criptomonedas y stablecoins

Otra diferencia clave frente a Bizum es que PayPal prepara la integración de criptomonedas y stablecoins directamente en este nuevo sistema de pagos P2P. Los usuarios podrán enviar Bitcoin, Ethereum o PayPal USD (PYUSD) a otros usuarios, a Venmo o a un número creciente de billeteras digitales compatibles en todo el mundo.

Sin complicaciones fiscales... en los EE.UU.

Una preocupación frecuente en los pagos entre particulares es el tratamiento fiscal. PayPal ha aclarado que las transferencias entre amigos y familiares a través de PayPal y Venmo seguirán estando exentas de los informes 1099-K en EE. UU., lo que garantiza que los regalos, reembolsos o gastos compartidos no se consideren ingresos tributables.

En España, eso no será así: recuerda que aquí tenemos que declarar a Hacienda tanto los pagos de Bizum como las transacciones en Vinted y Wallapop, y no será diferente con PayPal.

Vía | PayPal

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Los bancos tienen planes para su 'Bizum europeo'. Revolut quiere adelantarles por la derecha y tenerlo este mismo año