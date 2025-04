Dar los datos del DNI con una fotocopia sin editar no es seguro. Lo bueno de la app miDNI es que eso se acaba

Llevábamos tiempo esperándolo, y al fin tenemos solución oficial para llevar nuestro DNI en el móvil. La app miDNI nos ayudará en este proceso y será nuestra vía tanto para llevar con nosotros el DNI, como para compartirlo con seguridad, una faceta muy interesante para ahorrarnos problemas de suplantación de identidad.

Si bien lo más común siempre ha sido compartir una copia por ambas caras de nuestro DNI a la persona particular, organización o empresa que nos lo haya pedido para cualquier gestión, lo cierto es que esto puede ocasionarnos graves problemas desde el punto de vista de nuestra seguridad y privacidad, ya que muchos aprovechan para suplantar nuestra identidad mediante sofisticadas técnicas de phishing.

Una nueva manera de dar los datos del DNI de forma segura

Existen maneras para compartir nuestro DNI de forma segura. Siempre y cuando ocultemos la información que no sea necesaria o relevante para el trámite en la fotocopia o imagen que compartamos, minimizaremos los riesgos de seguridad que ello implica. Es recomendable editar la foto para proteger los datos que no sean necesarios. Sin embargo, con la app miDNI, ahora este proceso será automatizado y mucho más seguro.

Tras la publicación del Real-Decreto Ley en el BOE, la app miDNI ya se encuentra disponible tanto en Android como en iOS. La app ha sido desarrollada por la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) para la Policía Nacional. Los usuarios deberán descargar la aplicación y seguir todos los pasos que se mencionan en la web oficial para poder vincular tu DNI a la aplicación y que éste tenga validez.

Desde Genbeta también te hemos explicado el proceso, el cuál requiere asociar el DNI con el número de teléfono del móvil donde tenemos descargada la aplicación. El proceso también requiere conectar nuestro DNI físico al ordenador a través de un lector de DNIs, ya que aquí no hay certificado digital que valga para el inicio de sesión y vinculación.

No obstante, para todos aquellos que no tengan lector de DNIs físico, podemos acudir a la comisaría de policía, donde a través de sus unidades de expedición de DNI podemos vincular nuestro DNI al número de teléfono con seguridad para que tenga validez desde la aplicación.

Una vez lo tengamos todo listo, además de tener nuestro DNI visible en la aplicación, ésta también sirve para compartir de forma segura nuestro DNI a cualquier particular, empresa o institución que lo requiera. Para ello se depende de un código QR que ofrecerá toda la información que se requiera del DNI. Lo bueno es que tenemos tres formas de compartir los datos de nuestro DNI para así no dar información que no sea relevante para el trámite:

Edad : comparte únicamente la información relevante a nuestra edad junto a una fotografía, nombre completo y si somos mayor de edad.

: comparte únicamente la información relevante a nuestra edad junto a una fotografía, nombre completo y si somos mayor de edad. Simple : aquí se comparten datos básicos como fotografía, nombre completo, sexo y validez del DNI, datos más que suficientes para la mayoría de trámites.

: aquí se comparten datos básicos como fotografía, nombre completo, sexo y validez del DNI, datos más que suficientes para la mayoría de trámites. Completo: aquí mostraremos todos los datos que aparecen en el documento físico.

Independientemente de la forma que escojamos para compartir el DNI, se generará un código QR con la información que hayamos deseado compartir. De esta manera, se minimizan los riesgos de suplantación de identidad. La otra persona puede escanear los datos a través de la misma aplicación para obtener la información y validando así la autenticidad de los mismos. Los datos se presentarán a la otra persona de manera temporal hasta que haya verificado nuestra identidad.

Imagen de portada | Ministerio de Interior

En Genbeta | Tener el certificado digital de la FNMT en el móvil es tener un tesoro: esto es lo mejor que puedes hacer con él