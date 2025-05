La Gen Z tiene un problemón con el coste de la vida. Una empresa cree que muchos darán toda su actividad en internet por unos euros

En un momento de inestabilidad laboral y en el que los datos muestran a los trabajadores más estresados de la historia, conseguir dinero sin mucho esfuerzo puede resultar atractivo. En este contexto hemos visto estudios que apuntan a que la generación Z, los profesionales más jóvenes, son quienes más estrés cargan a sus espaldas y una frustración que muchos comparten es que el costo de la vivienda hace difícil hacer frente a los gastos básicos con el salario.

Ahora, han descubierto que muchos jóvenes están dispuestos a compartir datos personales con empresas, pero a cambio de dinero. Y una empresa ya va a sacar tajada de eso. Hace unos días Generation Lab, una empresa de encuestas para jóvenes, lanzó un nuevo producto, Verb.AI, que ofrece dinero en efectivo a jóvenes por monitorizar cómo usan su teléfono a lo largo del día. Información van a tener mucha: hay estudios que afirman que la generación Z pasa una media de siete horas al día en su smartphone (incluso hay jefes quejándose de que sus profesionales jóvenes pasan muchas horas mirando el teléfono).

Realmente, las generaciones mayores llevamos años compartiendo datos con todas las empresas de internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería que han ido apareciendo desde el boom de internet. Incluso ahora, quienes no lo hayan desactivado, regalarán todas sus publicaciones a Meta para que entrene su inteligencia artificial (algo que comienza a hacer hoy). Generation Lab se ha mostrado crítica con esto: "Creemos que las empresas han extraído datos de los usuarios sin compensarlos justamente", afirmó Cyrus Beschloss, director ejecutivo.

La generación Z es la más abierta a dar sus datos, pero a cambio de algo

Tampoco es una fortuna lo que dan: Generation Lab ofrece dinero 50 dólares o más al mes, según el uso y según otros factores para las personas que descarguen un rastreador en sus teléfonos que permitan que vaya guardando muchas informaciones. Diversos medios recogen que el pago por poder recolectar toda la actividad diaria en un smartphone es de 50 dólares o más, pero no hay información más concreta al respecto en la web oficial para saber qué quiere decir ese "más".

No hay que olvidar que millones de personas en todo el mundo, también en España, aceptaron escanear su iris a cambio de unos tokens y que la empresa detrás de esta práctica, Worldcoin fue denunciada por permitir a los jóvenes apuntarse a un plan que generó muchas dudas de privacidad.

Una investigación de eMarketer ha descubierto que muchos estadounidenses jóvenes consideran que compartir datos es la contrapartida de estar en línea. En realidad, ya están regalando sus datos y, por ello, estarían dispuestos a hacerlo también por dinero: el 88% de la Generación Z está abierta a compartir información personal con empresas de redes sociales, 20 puntos por encima que las generaciones anteriores.

El 33% de la Generación Z está de acuerdo o muy de acuerdo con que "no me importa que me rastreen sitios web o aplicaciones". Solo el 22% de sus padres y madres, adultos mayores, opinan lo mismo, de acuerdo a una encuesta de 2023 de la empresa de ciberseguridad Malwarebytes. De todos modos, tanto los Gen-Z como los millennials esperarían incentivos o recompensas por compartir datos.

Para qué quiere esta nueva app tanta información variada

Según publica Axios, el producto tarda unos 90 segundos en descargarse y, una vez instalado en el teléfono, rastrea datos: dónde navegas, qué compras y las aplicaciones de streaming que usas, todo de forma anónima. También hay cosas que no rastrea, como la actividad en la cuenta bancaria.

Verb utiliza esos datos para crear un gemelo digital de las personas que reside en una base de datos central y conoce las preferencias de cada persona. De ahí esa empresa tiene muchos datos para que empresas y otras instituciones puedan conocer mejor el mercado al que quieren lanzar sus campañas de publicidad.

Por ejemplo, si un grupo de defensa política quiere saber dónde se informan las mujeres menores de 30 años, puede usar Verb para consultar a uno o todos los gemelos que se ajusten a ese grupo demográfico. Si una empresa de capital riesgo quiere averiguar qué aplicaciones son tendencia entre los jóvenes, ahí puede encontrar información detallada.

Generation Lab afirma que este método de encuesta brindará a empresas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones de noticias información más precisa sobre cómo piensan realmente los jóvenes, al rastrear su comportamiento en lugar de preguntarles al respecto, como se ha hecho tradicionalmente con las encuestas.

Vía | 3D Juegos

Imagen | Foto de Wesley Correa en Unsplash

En Genbeta | Esta web es una mina para buscar teletrabajo en España: agrupa a más de 200 empresas que buscan a teletrabajadores

En Genbeta | Tener dos empleos a jornada completa aprovechando el teletrabajo para ganar más dinero parece buena idea. Pero no lo es tanto