"Hay toda una generación que no sabe trabajar en condiciones": un ex CEO ataca así a la Gen Z y al teletrabajo

“Toda una generación está acostumbrada a no trabajar de manera adecuada”: . Estas han sido las palabras de un antiguo líder de reconocidas tiendas para atacar tanto al trabajo en remoto, como a los jóvenes de la Generación Z que se están integrando ahora al mercado laboral.

Lord Rose, el exjefe de los supermercados Asda, Ocado y Marks & Spencer ha afirmado que el trabajo remoto "no es un trabajo adecuado" y puede estar contribuyendo tanto a un desarrollo personal y una salud mental más deficientes. Aunque muchos estudios afirman totalmente lo contrario, que trabajar desde casa hace a la gente más feliz (otros creen que lleva a mayor soledad).

Lord Rose ha dicho en un programa de la BBC que Gran Bretaña había “retrocedido” varios años en términos de prácticas laborales debido a la forma en que la nación había adoptado el trabajo híbrido y remoto después de la pandemia, como ha recogido The Independent.

Los peligros del teletrabajo, según este hombre

En la mencionada entrevista, se le preguntó si el Reino Unido podría seguir priorizando los trabajos remotos, y el hombre (conocido por tener un título de "caballero" o Lord hace años por su aportación a la industria minorista del país y también miembro del partido conservador) explicó por qué su propia generación había estado mejor tanto en productividad como en desarrollo personal y atacando a la juventud en su entrevista.

"Hemos retrocedido en este país en términos de prácticas laborales, productividad y en términos de bienestar del país". Según su percepción hay un atraso de 20 años que ha sufrido el país en los últimos cuatro.

“Estamos creando toda una generación y probablemente otra generación después en la que las personas no están acostumbradas a no hacer lo que yo llamo un 'trabajo adecuado'". El hombre considera que "la productividad es menor si trabajas desde casa. Creo que tu desarrollo personal se resiente, que no te vas a desarrollar tan bien como podrías si has estado en el lugar de trabajo tanto tiempo como yo".

Otra de sus declaraciones polémicas es que "existe una conexión, una correlación, aún por demostrar sin duda, entre el estado actual de la salud mental de los jóvenes en particular y la cantidad de personas que trabajan fuera del lugar de trabajo. Creo que es malo".

El hombre de 75 años, fue director ejecutivo de M&S y recientemente renunció como presidente de Asda, donde había ordenado al personal de la sede central que regresara a la oficina al menos tres días a la semana.

Imagen | Foto de Tobias Tullius en Unsplash

En Genbeta | Qué es de verdad tener una jornada laboral de cuatro días. Gente que trabaja así lo ha contado