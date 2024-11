Las cifras del teletrabajo que dan la razón a Elon Musk: la vuelta a las oficinas parece imparable

"Si no te presentas (en la oficina), asumiremos que has dimitido", esto fue algo que dijo Elon Musk a sus empleados el día que obligó a sus empleados dejar de teletrabajar. Fue en primavera de 2022 cuando Elon Musk envió una carta a sus empleados de Tesla que se filtró en redes sociales, sobre el teletrabajo, que no tenía desperdicio. Es sabido que este hombre está totalmente en contra del teletrabajo.

Y hay hechos y estudios, sobre todo de estos dos últimos años, que le ha llegado a dar la razón al magnate dueño de X y CEO de Tesla sobre el devenir del trabajo en remoto. Y es que, aunque él se lleve la palma a la hora de ser polémico, no es el único CEO en contra de trabajar fuera de las oficinas.

Cabe recordar también aquí que Musk ha dicho que el teletrabajo "es una mierda" y moralmente incorrecto. Según él: "soy un gran creyente de que la gente es más productiva cuando está en persona. La gente debería bajarse de su maldito caballo moral con su mierda del trabajo desde casa".

"Si quieres trabajar en Tesla, en SpaceX o en Twitter, tienes que venir a la oficina todos los días". Además, él ha dicho que considera que es injusto para los trabajadores que no pueden trabajar desde casa. Ahora vamos a ver las cifras que le dan la razón, en gran medida.

2024 ha sido un año marcado por el retorno a las oficinas

La realidad muestra que muchos son los CEO uue dan la razón a Elon Musk. El pasado 2023 estuvo marcado por la vuelta masiva a las oficinas. En la mayoría de los casos con modelos híbridos que no obligan a los trabajadores a sentarse en su escritorio a diario, pero hubo muchas polémicas puesto que en muchos casos la gente tuvo que mudarse de ciudad para cumplir con la nueva ordenanza que rechazaba el teletrabajo al 100% como se hacía en los años anteriores.

En este 2024, la tendencia ha continuado desde que empezase. Hay empresas que se han reafirmado en que su decisión de volver a las oficinas ha sido la acertada; otras que también mandan ultimátums; otras que ponen mandatos de volver mientras anuncian despidos a gente (a ver en este contexto quién se atreve a quejarse) y otras que siguen con el trabajo en remoto y saben sacarlo el mejor partido. Firmas como Amazon, IBM, Salesforce, SAP o Nothing (que es una empresa que empezó teletrabajando) han forzado a sus trabajadores a volver a la oficina. Dell también pero con dos opciones: o volver o quedarse en remoto renunciando a privilegios como subidas de sueldo o conseguir ascender de posición.

Hace poco, un estudio de KPMG concluyó que los CEO "cada vez están más a favor de un retorno integral a la oficina, pero la necesidad de flexibilidad sigue vigente". El 79% de los directores ejecutivos de Estados Unidos prevé que el entorno laboral de los empleados corporativos cuyos puestos se basaban tradicionalmente en la oficina volverá al lugar de trabajo físico en los próximos tres años. A principios de este año era un 34% de las personas que respondieron esto.





Imagen | Foto de Dan Gold en Unsplash

