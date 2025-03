Instaló una actualización en su PC 'gaming' que duró más de 100 horas. No podía apagar el PC bajo ninguna circunstancia

Cuando se va a hacer una actualización en el ordenador, muchas personas echan a temblar. Ya hemos visto en estos días los muchos errores que se pueden generar con una simple actualización de Windows. Pero en el caso de la BIOS los problemas pueden ser mayores, como por ejemplo que tarde en actualizar 100 horas.

Para muchos entrar a la BIOS es lo último que quieren hacer por lo complicada que es de manejar y también la responsabilidad que supone el hecho de modificar estos parámetros. Esto mismo le pasó a un gamer que ahora se pensará dos veces entrar a la BIOS, teniendo en cuenta que una simple actualización le ha tardado más de cuatro días.

Una actualización de la BIOS que no salió para nada bien

La BIOS es una parte fundamental de cualquier tipo de ordenador, ya que nos permite configurar una gran cantidad de parámetros de todo el hardware. Esta es la parte que nos conecta con el software de la placa base para decidir desde que unidad de almacenamiento debe arrancar, la velocidad de los ventiladores, la posibilidad de aumentar el rendimiento de la CPU...

Pero tal y como se recoge en Reddit un usuario decidió actualizar la BIOS del ordenador. ¿Los motivos? Simplemente por haber leído en internet que actualizar la BIOS es realmente importante para tener mejoras significativas. En su caso seis años le parecía mucho tiempo desde que no actualizaba este elemento tan característico del PC.

Después de iniciar la actualización se arrepintió. Precisamente el hecho de dejar el ordenador inhabilitado durante muchas horas le hizo replantearse, cuando ya era demasiado tarde, si había hecho bien. Una actualización de BIOS no se puede detener bajo ningún concepto. Mientras se actualiza es impensable apagar el equipo, puesto que se corre el riesgo de romper completamente la placa base.

Los expertos en informática hablan del término 'bricked' cuando ocurre precisamente esto: la BIOS de la placa se daña. Algo que puede ocurrir con una BIOS dañada por una mala actualización. Si esto ocurre, no habrá intercambio de datos entre dispositivos y el sistema.

Precisamente cuando ocurre este fallo, solo se puede recuperar la BIOS en el caso de que su unidad flash no esté dañada. Para ello se puede usar el modo de recuperación de la BIOS, el uso de 'programador' o ya recurrir a un profesional que examine la placa base y sus entrañas. Aunque esto último sí que puede tener un elevado coste.

No perdió la oportunidad. Debido a lo excepcional de esta actualización, no dudó en mostrar en un directo de YouTube como iba progresando la actualización del ordenador. El único problema es que se perdió la señal de vídeo de la placa, por lo que no se podía ver como iba progresando. Aquí hubo un ejercicio de fe para pensar que la actualización seguía progresando sin problemas, ya que no podía aventurarse a apagar el PC. Aunque seguro que también estaba atento a que su suministro eléctrico no se interrumpiera.

