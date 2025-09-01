Una mujer ganó 72 millones en la lotería pero lo perdió por culpa de una app y un cambio de ley. Ahora su historia da un giro total

Una jubilada de un pueblo de Texas, Estados Unidos, cumplió su deseo de ganar la lotería. La compró y su boleto salió premiado con 72 millones de euros. Esto sucedió en febrero de este año y durante mucho tiempo no pudo cobrar su dinero.

El problema que impidió a esta mujer recibir su premio: una app que utilizó y un cambio en la legislación sobre la compra de lotería a través de intermediarios. La historia, que se hizo viral y que ya la recogimos en Genbeta, tiene novedades muy recientes.

El problema para cobrar su dinero reside en que, unos días después de notificar que su boleto era el premiado, el estados de Texas cambió la legislación con "efecto inmediato".

Concretamente, la entidad de la Lotería de Texas anunció que prohibiría los servicios de mensajería de billetes de lotería no regulados. Y la app que la mujer usó para su compra entraba dentro de esa categoría.

Qué fue lo que ha pasado en estos meses

Demanda. Cabe decir que la mujer denunció en primavera a la Comisión de Lotería del estado de retener su premio, meses después de que los números de su boleto coincidieran con los ganadores de un sorteo. La demanda afirmaba que la mujer compró un boleto de lotería la noche del 17 de febrero para el juego "Lotto Texas" a través del servicio de mensajería Jackpocket.

La demandante compró la lotería a un minorista. La demanda recogía que el billete ganador se obtuvo en su nombre de Winners Corner, un minorista de lotería autorizado en Austin. La noche de su compra, los números de su billete resultaron ganadores del premio mayor de 83,5 millones de dólares (72 millones al cambio), según la demanda.

Cómo funcionan los intermediarios de apps. Este servicio de terceros permite a los habitantes de Texas comprar billetes de lotería en línea a minoristas autorizados en nombre de los clientes. Las empresas de mensajería de billetes de lotería no están reguladas en Texas. Funcionan de este modo: toman pedidos de los jugadores por teléfono o en línea, compran los billetes acordados a minoristas de lotería autorizados y cobran luego comisiones por la compra y gestión de los billetes.

Por qué Texas cambió la legislación tan rápido. “La proliferación de mensajeros ha suscitado serias preocupaciones de que la integridad, seguridad, honestidad y equidad de los juegos de lotería se estén viendo socavadas por la actividad continua de estos servicios”, explicó el exdirector ejecutivo de la Comisión de Lotería de Texas, Ryan Mindell cuando anunció el cambio de legislación. Un informe de noviembre de la Cámara de Representantes de Texas determinó que solo tres estados (Nueva York, Nueva Jersey y Arkansas) regulan estos servicios.

Cambiar las reglas tras el sorteo. La demanda afirmaba que la comisión “no puede cambiar las reglas después del sorteo” y que estaba intentando negarse a pagar el premio mediante una prohibición retroactiva.

Jackpocket ya había estado en polémicas. Según los abogados de la demandante, la TLC y el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, alegaron que no se pudo recibir la recompensa porque la ganadora compró su boleto a través de un servicio llamado Jackpocket, que era completamente legal en el momento de la compra. También explican que Jackpocket estuvo implicado en una estafa de lotería en 2023, en la que un grupo de jugadores lo utilizó para gastar casi 26 millones en boleto.

Una dimisión. Además de todo esto, en medio de fuertes críticas y polémicas por varios asuntos, Ryan Mindell, director ejecutivo de la Comisión de Lotería de Texas, renunció en abril.

La ganadora de la lotería tiene buenas noticias. Hace apenas unas semanas, los abogados encargados del caso anunciaron una buena noticia para la ganadora de la lotería. El abogado Randy Howry, de Howry Breen & Herman, anunció en agosto un acuerdo mediante el que se le debe pagar a la cliente el valor total en efectivo del premio mayor. Los abogados han defendido que la mujer no tenía nada que ver con el plan de estafa mencionado de 2023 y estaba en todo su derecho de comprar un boleto a través de Jackpocket, por lo que se argumentó que tenía todo el derecho a las ganancias.

