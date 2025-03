Multazo a LaLiga: un millón de euros por el uso de datos biométricos para el acceso a los estadios

LaLiga ha recibido una importante sanción económica por una práctica que se ha llevado a cabo en los principales estadios. Y no hablamos de los bloqueos a las direcciones IP que hemos visto en las últimas semanas que han afectado a webs de terceros. Esta sanción llega directamente desde la Agencia Española de Protección de Datos por el uso de datos biométricos para el acceso a diferentes partes de los estadios.

Una sanción de un millón de euros es lo que ha recaído sobre LaLiga como responsable del tratamiento de estos datos biométricos al infringir el artículo 83.4 a) del RGPD. Estas sanciones ya lo vimos en el pasado como a principios de este año con una multa de 200.000 euros al Osasuna también por la toma de datos para el acceso a su estadio.

La AEPD no tiene dudas en condenar los sistemas de control de LaLiga

Este sistema de reconocimiento biométrico se instaló para el acceso a las gradas de diferentes estadios con el objetivo de controlar sobre todo a aquellos aficionados que son 'ultras'. Para la AEPD esta sanción (y retirada del sistema) se ha aplicado "para salvaguardar el derecho fundamental de los abonados a las gradas de animación". De momento este sistema ha quedado en suspensión.

Las razones que ha dado la AEPD es porque el "tratamiento analizado carece de garantías mínimas exigibles por la falta de presentación y superación de la EIPD". Precisamente para poder implantar estos sistemas se debe hacer una Evaluación de Impacto en Protección de Datos que según la AEPD "evalúa de manera anticipada cuáles son los potenciales riesgos a los que están expuestos los datos personales". Es decir, es un examen para que la AEPD de autorización a la implantación del sistema. Algo que LaLiga ni los estadios hicieron.

Como decimos, este es un sistema que se justifica bajo el paraguas de la seguridad de los estadios ante la proliferación de aquellas personas que acuden a ver el fútbol para generar un daño a la afición. Un sistema que se implantó en la temporada 2015/2016 en teoría adhiriéndose a la legislación europea en protección de datos que permite recabar estos datos por "interés público". Este interés sería precisamente esta seguridad.

Pero para la AEPD no ha visto una justificación clara para recabar datos tan sensibles como la información biométrica de los aficionados que acude a un estadio. Además, tampoco han visto que haya una alternativa para aquellas personas que rechacen ceder este tipo de datos.

LaLiga impuso esta medida a los estadios. Pese a que hemos visto sanciones a los clubes, la realidad es que LaLiga fue la responsable última de incluir este sistema reconocimiento biométrico. Para la AEPD se trata de "una decisión unilateral de LaLiga manifestada en el Reglamento de Venta de Abonos y Entradas (RVAE), integrado en el Reglamento de la competición".

La AEPD no ve el respaldo legal. Hay que tener en cuenta que estos datos biométricos como la huella dactilar o el rostro son datos que se catalogan como de 'categoría espacial' en nuestra legislación en materia de protección de datos. Esto hace que sea información realmente sensible que en teoría no se pueden recabar ni almacenar, salvo que se tenga autorización expresa. Esta autorización solo se concede por parte de la AEPD tras analizar su idoneidad y proporcionalidad.

Incluso la AEPD ofrece alternativas que son menos invasivas, como por ejemplo el revisar de manera manual el DNI para acceder a esta zona.

LaLiga recurrirá la decisión. Esta es una sanción que va a tener recorrido judicial al querer llegar hasta la Audiencia Nacional ya que para LaLiga se basa en "premisas rotundamente erróneas" tal y como ha recogido El Confidencial. Avanzan que ellos "no puede ser legalmente responsable del tratamiento de los datos biométricos utilizados en las gradas de animación de los estadios, al no tratar directamente dichos datos, no mantener ninguna relación con los aficionados de los clubes ni tomar decisiones sobre su gestión".

También recogen que esta es una normativa que difícilmente se puede evaluar con su impacto, y que recibió la aprobación del Consejo Superior de Deportes que tiene la misión de controlar estas decisiones. Con esto tratan de dejar en evidencia que no se trata de una decisión 'unilateral' de LaLiga que es sobre quien ha recaído esta sanción.

LaLiga se va a basar en la necesidad de garantizar la seguridad en los estadios ante la llegada de las personas ultras. Además, también se fundamentan en la normativa contra el racismo o la xenofobia para poder encajar estas medidas que pueden ser polémicas.

Imágenes | Vienna Reyes Peter Glaser

