Pedro Sánchez anuncia más control a las redes sociales: "los tecnobillonarios deben responder por el daño causado por sus algoritmos"

"¿Por qué aceptamos como normal en el mundo digital lo que jamás permitiríamos en el mundo físico? ¿Por qué no aplicamos las mismas normas, las mismas leyes, los mismos derechos, las mismas obligaciones...? Hemos dejado inexplicablemente que los productos y los servicios digitales salgan al mercado sin controlar sus riesgos y sin saber cuáles son los potenciales daños". Así ha presentado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, un nuevo organismo de control a las redes sociales.

El Observatorio de Derechos Digitales, lanzado desde Red.es dice buscar que los derechos y libertades que defendemos en la vida diaria lleguen a redes sociales a las que ha bautizado como "campos de batalla" donde la gente ataca a otras personas y donde dice que se viralizan muchas informaciones que son falsas.

Ahora bien, ¿quién se encargará de dictar qué es una mentira y qué es verdad en un mundo de la subjetividad? Pues, de acuerdo con el propio observatorio, esta es una iniciativa público-privada financiada con fondos europeos NextGeneration y está integrado por una veintena de entidades públicas y privadas del ámbito académico, empresarial y social. También ha firmado convenios y acuerdos de colaboración con otras 177 entidades, que contarán con 280 expertos.

Entre los datos que ha dado Pedro Sánchez para justificar este nuevo método de control es que los delitos digitales ya representan un quinto de todos los delitos penales, una de cada cuatro jóvenes recibe solicitudes no deseadas de contenido sexual y los delitos de odio online crecieron un 32% en el último año.

Cómo funcionará este control

Por un lado, el Gobierno aprobará en las próximas semanas la designación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicio Digitales que tendrá mayor dotación en recursos materiales y humanos para ejercer la supervisión de la actividad de las plataformas digitales.

Además, ha defendido las tres medidas con implicaciones europeas que propuso en el Foro Mundial de Davos. Una es terminar con el anonimato. Por otro lado, quiere obligar a las plataformas a que compartan la información necesaria para su supervisión y para ello se reforzará el Centro para la Transparencia Algorítmica de la Comisión Europea", el cual se ubica en Sevilla.

La medida puede ser polémica ya que es el mismo Gobierno quien habla de regular la información que circula en redes. A espera de más análisis de expertos en el tema, tenemos, por ejemplo, al Instituto para la Digitalización Democrática que ha recordado, sobre el anonimato en redes, que "ya estamos identificados. Al abrir una cuenta das un teléfono real y las autoridades pueden acceder" y consideran que "lo que Sánchez pide es exponernos a las agresiones por dar datos privados. Sería como circular con el DNI en la frente".

La negatividad de Sánchez ante las redes sociales

Pedro Sánchez ha defendido que no se puede permitir que "se insulte, se amenace, se estafe y se abuse de las personas sin ningún tipo de consecuencia" en el mundo digital. El presidente del gobierno se ha mostrado muy negativo con el panorama de las redes sociales y ha hecho comentarios como la inmediatez y la "obsesión por el like".

Según él, en la actualidad se "distorsiona la realidad y empobrece el debate público" y ha denunciado que "las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, sino que se ataca, no se argumenta, se descalifica, y no se busca entender, sino imponer".

En todo su discurso ha hablado de la injerencia de potencias mundiales como Rusia a la hora de propagar informaciones falsas en las redes sociales para tener influencia sobre la política de otros países e incluso ha atacado a los "tecnobillonarios", tan de moda estos días desde que se han abrazado a Donald Trump, presidente de Estados Unidos y a su discurso.

Pedro Sánchez ha remarcado la necesidad de que "los CEO de las compañías no rehúyan el cumplimiento de sus obligaciones, como hacen los empresarios, cualquier autónomo o trabajador, y que, cuando lo hagan, respondan por los daños que provocan sus plataformas". Según el presidente del gobierno, "los tecnobillonarios y gigantes tecnológicos deben responder por sus actos y el daño causado por sus algoritmos".

Para ello, el Ejecutivo está estudiando mecanismos que aseguren la responsabilidad legal de los directivos respecto del funcionamiento de las plataformas, garantizando que puedan rendir cuentas judicialmente si hay vulneración de derechos y libertades . El segundo frente de actuación "prioritario" es el impulso de la soberanía digital y tecnológica en el que ya avanzan Europa y España, porque "Europa no puede depender de otros para definir su futuro digital".

