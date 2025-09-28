Perdió 750 millones de euros en bitcoin en un vertedero. Ahora el estreno inminente de su documental le da una segunda oportunidad

Cuando pensábamos que la historia había llegado a su fin tras rendirse, el ingeniero británico James Howells ha vuelto a escribir un nuevo capítulo. Primero perdió un disco duro donde guardaba una gran cantidad de bitcoins y aunque hizo todo lo posible para tratar recuperarlo, llegando incluso a denunciar al ayuntamiento, nada funcionó. Todo apuntaba a que no iba a convertirse en millonario, pero ahora se ha abierto una pequeña ventana a la esperanza.

En ese disco duro de marras estaba la clave de acceso a unos 8.000 bitcoins que había acumulado entre 2009 y 2013 y cuyo valor oscila en función del precio de la criptomoneda, pero actualmente ronda los 749 millones de euros. La unidad de almacenamiento acabó en la basura por error y cuando Howells y su mujer se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Ni siquiera unos perros robots pudieron encontrarlo.

El ayuntamiento de Newport no se lo puso fácil. Le negaron el acceso y tras acabar llevándolos a juicio, en enero de este año un juez desestimó la demanda, ratificando la decisión de no permitirle entrar. Lo último que sabíamos es que su próximo proyecto pasaba por lanzar una red de capa 2 centrada en finanzas descentralizadas. La idea era un token respaldado no por Bitcoin gastable, sino por monedas predidas, convirtiendo al disco duro en una bóveda simbólica, como recogía el Cointelegraph.

De desgracia a thriller tecnológico basado en hechos reales

Pero la fama que ha ido atesorando a lo largo de los años por su mala suerte no ha caído en saco roto. Según informa la BBC, varias productoras se han interesado por llevar su caso a la pantalla y ya hay una, LEBUL, que se ha hecho con los derechos. Su historia será una docuserie, un podcast y varios vídeos cortos para redes sociales.

La serie ya tiene hasta nombre: 'The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells', algo así como 'El Bitcoin enterrado: la caza del tesoro real de James Howells' y además de narrar las andanzas del ingeniero, profundizará en los orígenes y el funcionamiento del Bitcoin. Como ha declarado Reese Van Allen de LEBUL : 'Esto no es solo contenido. Es un live-action tech thriller (thriller tecnológico en acción real) sobre casi mil millones de dólares, y LEBUL está orgullosa de presentarlo al mundo'.

Ojo porque tras rodar el documental este verano, la emisión es inminente: entre octubre y noviembre. Los derechos de la historia habrán tenido réditos económicos para Howell, que no cesa en su empeño de recuperar su disco duro gracias a la atención mediática que espera obtener con su emisión. No obstante y habida cuenta del tiempo que lleva el disco duro a la intemperie, será poco probable que pueda recuperar sus datos.

Portada | Pexels, NWF