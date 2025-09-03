Pasó 12 años queriendo buscar en un vertedero su disco duro con la clave de 950 millones en bitcoin. Su cambio de plan también es por dinero

La historia del hombre de Gales, James Howells, que hace años-cuando las criptomonedas arrancaban- se deshizo accidentalmente de un disco duro con la clave para acceder a 8.000 bitcoins, ha ido dando giros inesperados este verano. Su plan es claro: si no le dejan rebuscar el vertedero, sacará beneficio económico de su historia viral.

Hace unas semanas contó en una entrevista que su nuevo plan es lanzar una red de capa 2 centrada en DeFi (término que se traduce como finanzas descentralizadas) y construida sobre Bitcoin. El token no estará respaldado por Bitcoin gastable, sino por la idea de las monedas perdidas, lo que convierte al disco duro perdido en una bóveda simbólica, según recogió Cointelegraph.

Explicado de otra manera y siempre según el testimonio del protagonista de esta historia: "No necesitaremos acceder a la cartera de 8.000 bitcoins porque el nuevo token es una representación de ella, esa es la clave", afirmó. "El vertedero se convierte en una bóveda que nadie puede abrir, pero que todo el mundo puede ver".

Sus propios tokens

Es decir, que ha dicho en una entrevista que quiere lanzar un nuevo token inspirado en sus monedas perdidas, "guardando" simbólicamente aquello a lo que ya no se puede acceder, como han explicado desde Binance.

De acuerdo con Coinbase, las cadenas de bloques de capa 2 de Bitcoin son sistemas construidos sobre Bitcoin. Intentan que pueda manejar más usuarios y agilizar las transacciones. Al mismo tiempo, "intentan solucionar los problemas de Bitcoin relacionados con el número de transacciones que puede gestionar, el tiempo que tarda en confirmar los bloques y el coste de las transacciones".

Meses antes había dicho en sus redes sociales que tenía nuevas formas de financiar la excavación del vertedero: "El 21% de mi billetera de 8000 BTC se está tokenizando en tokens LTT. Múltiples niveles. Recaudación total de 75 millones de dólares. Objetivo: COMPRAR, OPERAR Y EXCAVAR el vertedero de Newport". Si no hay cambio de planes, en octubre estará en Singapur para lanzar este proyecto a todo el mundo que esté interesado.

Otras formas de monetizar su historia

Hace unos meses, el mismo Howells anunció otras iniciativas que le servirán para conseguir dinero. Si no le dejan buscar en el vertedero, él no piensa irse de este mundo con mas manos vacías.

Hace unos meses, el hombre anunció que una productora de Los Ángeles ha comprado los derechos exclusivos para contar la historia y, como recogió la empresa, el proyecto incluye una docuserie, un pódcast y contenidos para redes sociales.

Adelantaron en su momento el nombre del documental: 'El Bitcoin enterrado: la búsqueda del tesoro real de James Howells', cuyo estreno está previsto para finales de este 2025. Mientras las autoridades galesas insisten en que el ingeniero detenga su búsqueda, con argumentos legales varios, el hombre no quiere tirar la toalla y el objetivo de la productora, de nombre LEBUL, es acompañarlo en su odisea y darle más voz a lo que lleva años viviendo.

Es decir que, más allá de abandonar su búsqueda como sopesó hace un tiempo, el hombre ahora quiere meter presión con la visibilidad de su historia: "Esto no es un meme. Esto es una misión", ha dicho Howells. "La búsqueda del tesoro es real. El disco duro es real. Y ahora la recuperación está en marcha, por la comunidad, para la comunidad".

De "minar por diversión" a una fortuna

La historia es conocida, y la vamos a repasar aquí, porque el giro que acaban de dar los acontecimientos merece una actualización. Cuando casi nadie minaba esta criptomoneda, James Howells minó cerca de 8.000 bitcoins (todo según su testimonio) en apenas una semana y luego se olvidó de ello. Era el año 2009 y la moneda no valía apenas nada. No como ahora. A día de hoy, al cambio, esos bitcoins tienen un valor de más de 950 millones de euros, cifra que varía según cambia el valor de la criptomoneda.

Cómo empezó todo. Según ya recogimos hace años, Howells minó por la noche, de forma intermitente, durante un par de meses criptomonedas. Pero ese proceso requería mucha potencia de procesamiento, lo que hacía que el portátil se sobrecalentara. Las monedas no tenían valor en ese momento, y no había ninguna razón para pensar que alguna vez lo tendrían. "Sólo era minar por diversión", según él mismo explicó.

Información clave a la basura. Según información que ya recogimos en Genbeta, medio año después, se le cayó limonada sobre su portátil. Transfirió parte del contenido del disco duro a un nuevo Mac, pero no se preocupó mucho más. "En aquel momento no había ninguna versión de bitcoin en Apple", ha explicado. Después extrajo el disco duro y lo guardó en el cajón del escritorio. Según GameStar, un ex socio del técnico informático mezcló dos discos duros y el que contenía la clave privada del monedero acabó accidentalmente en la basura.

Años tratando de rebuscar en el vertedero. El hombre lleva años trazando planes para entrar en el vertedero de Newport a rebuscar. Pero se ha encontrado con la oposición frontal de la corporación municipal, que teme que las operaciones de extracción de la basura acumulada resulten tener repercusiones ecológicas graves, como la liberación de gases de efecto invernadero (metano) o la liberación de materiales peligrosos.

Demanda a Newport. Incluso, el informático reunió a un equipo de expertos en recuperación de datos y medio ambiente para llevar a cabo la excavación por un coste estimado de 10 millones de libras. Un montante que, según Howells, no sería financiado por el consistorio. También ha contratado a un exjefe del vertedero con un "conocimiento preciso" de dónde se enterraron los residuos en 2013. Ante las constantes negativas, a finales de 2024 decidió demandar a su ayuntamiento.

Qué alega el ayuntamiento. La autoridad ha obtenido permiso de planificación para crear un parque solar en parte del terreno, según informaciones compartidas. Howells afirmaba hace unos meses que eso supone una incongruencia: “[El consejo] alegó ante el tribunal superior que cerrar el vertedero para permitirme buscar tendría un enorme impacto perjudicial para la gente de Newport, mientras que, al mismo tiempo, estaban planeando cerrar el vertedero de todos modos".

Comprar el vertedero. Su siguiente plan fue el de comprar todo el lugar. El febrero recogíamos que según The Guardian el informático estudiaba comprar todo el vertedero, después de perder el caso para obligar al ayuntamiento de Newport a permitirle buscar el disco duro desechado por accidente.

