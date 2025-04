Trump está tensando al máximo la cuerda con China. Pero no se atreve con TikTok después de alarma sobre ella

Las relaciones entre China y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más tensos. Este mismo miércoles, la Casa Blanca aplicó un arancel adicional del 50 % sobre las importaciones chinas, elevando así el gravamen total hasta el 104 %. Estas medidas no hacen más que tensar aún más la cuerda entre ambas potencias, con empresas estadounidenses como Apple entre las principales afectadas.

Sin embargo, hay un asunto en el que Donald Trump ha mostrado cierta flexibilidad: TikTok. La popular red social se encuentra actualmente en la cuerda floja en Estados Unidos debido a una ley federal impulsada por la administración de Joe Biden, que exige que la aplicación pase a manos de una empresa estadounidense, o de lo contrario será prohibida por motivos de seguridad nacional.

Trump es duro con China, salvo cuando se trata de TikTok

Los últimos movimientos en torno a TikTok habían sido bastante conciliadores, a contracorriente de la escalada de tensiones. Hasta la semana pasada, parecía que se perfilaba un acuerdo en el que una compañía estadounidense adquiriría el 50 % de TikTok, mientras que China mantendría un 20 % de participación.

Según The New York Times, Trump ya tenía preparada una orden ejecutiva para formalizar este acuerdo. Sin embargo, la situación se torció con el anuncio de nuevos aranceles contra China. Según el mismo medio, el gobierno chino decidió que no permitiría avanzar en el acuerdo tras las últimas presiones económicas.

Lejos de responder con una prohibición inmediata de TikTok, Trump optó por extender el plazo de aplicación de la ley federal en otros 90 días, ampliando la ventana de negociación hasta mediados de junio. Algo sorprendente, cuando en el año 2020 el mismo Trump quería banear a TikTok por los supuestos peligros que tenía para la Seguridad Nacional, tal y como recogía Bloomberg.

Una ampliación que para algunos senadores republicanos (partido de Trump) no es legal tal y como recoge Reuters. Estos defienden que al entrar ya en vigor la ley no se puede hacer una ampliación. Lo explican de la siguiente manera:

Ahora que la ley ha entrado en vigor, no hay base legal para ningún tipo de 'extensión' de su fecha de vigencia. Para que TikTok vuelva a estar en línea en el futuro, ByteDance debe aceptar una venta que satisfaga los requisitos de desinversión recogidos en la ley, cortando los vínculos entre TikTok y la China comunista

De momento no hay acuerdo a la vista. La relación entre China y Estados Unidos sigue deteriorándose. Desde Pekín, como respuesta al incremento arancelario de Trump, han elevado sus propios aranceles sobre las importaciones estadounidenses hasta el 84 %, aumentando aún más la tensión comercial y dejando en el aire el futuro de TikTok.

Desde ByteDance, la empresa matriz de TikTok, respondieron con claridad a The New York Times:

Hay asuntos clave para resolver [...] Cualquier acuerdo estará sujeto a la aprobación bajo la ley china.

Trump sigue siendo permisivo con TikTok

La razón por la que Trump mantiene cautela con TikTok podría residir en el impacto que supondría bloquear la plataforma en Estados Unidos. No hay que olvidar que, hacia el final del mandato de Joe Biden, la red social fue bloqueada durante 13 horas en el país, generando un enorme revuelo apenas horas antes de que Trump asumiera el cargo.

Ante ese bloqueo inicial, Trump se posicionó como "salvador" de TikTok, pese a que en su primer mandato no dudó en reconocer que quería banear TikTok para que el gobierno Chino no accediera a los datos de los esatdounidenses. Su defensa, ya en 2025, fue la siguiente en su red social Truth Social:

¡Pido a las empresas que no dejen que TikTok se quede a oscuras! Emitiré una orden ejecutiva el lunes para ampliar el periodo de tiempo antes de que las prohibiciones de la ley entren en vigor, para que podamos llegar a un acuerdo para proteger nuestra seguridad nacional. La orden también confirmará que no habrá responsabilidad para ninguna empresa que haya ayudado a evitar que TikTok se apague antes de mi orden

Tras este mensaje, TikTok volvió a operar con normalidad en Estados Unidos, y Trump firmó una orden ejecutiva que ampliaba el plazo para negociar. Esa misma orden es la que ahora ha tenido que volver a firmar para mantener vivas las negociaciones.

La situación coloca a Trump en una posición compleja: no puede ser tan tajante con una red social que él mismo rescató del bloqueo impuesto por la administración anterior. Además, TikTok no es un actor menor: en abril de 2024, la aplicación contaba con alrededor de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, una cifra que sin duda influye en las decisiones políticas que se están tomando respecto a la plataforma.

Imágenes | Solen Feyissa Scottsdale Mint Gage Skidmore Solen Feyissa

