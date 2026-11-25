El cardiólogo Valentí Fuster está convencido de que se habla mucho de vivir más años y muy poco de la calidad con la que se viven. Lo defendió el 13 de noviembre de 2026 en la conferencia “Cuestión a resolver: longevidad versus calidad de vida”, que pronunció en el Aula Magna de la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona. Y lo resumió con una frase: “Es absurdo pensar que viviremos hasta los 120 años, cuando nadie está hablando de la calidad de vida, y este es el problema”.

Quién habló y dónde. Fuster, nacido en Barcelona en 1943, compagina la dirección general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en Madrid, con la presidencia del Mount Sinai Fuster Heart Hospital de Nueva York, donde además es médico jefe del hospital Mount Sinai. La charla fue la primera conferencia de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la universidad, tal y como destacó Juan Corona, rector honorario del centro. Y llegó poco después de que la facultad estrenara, en septiembre, su grado en Medicina. Tras el acto, organizado por Consilium Doctorum, el cardiólogo recibió la medalla de miembro de honor de esa entidad.

La salud, también en el colegio. Una de sus reflexiones más rotundas apuntó a la escuela: “Me río cuando en los medios hablan de vivir muchos años, cuando ni siquiera se habla a los niños de la salud. ¿Cómo es posible que en la primaria de ningún país del mundo haya una asignatura que sea Salud?”. Eso sí, hay matices, porque en Australia el currículo oficial incluye un área de Salud y Educación Física que todos los alumnos cursan desde el primer año de escuela, aunque no como una asignatura de salud independiente.

Pero Fuster no quiso que su mensaje sonara a advertencia sin salida: “No se trata de dar un mensaje negativo. La cuestión es que podemos empezar a tratar las enfermedades, gracias a la ciencia, mucho antes de lo que ahora lo estamos haciendo”. A partir de ahí, ordenó su intervención en tres pilares fundamentales para la salud.

El corazón se mira en el cuello. En la parte cardiovascular repasó los ocho grandes factores de riesgo, que son la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la falta de ejercicio, la mala alimentación, el tabaquismo y dormir poco. Este último es el más reciente, y la Asociación Americana del Corazón lo añadió en 2022 a su lista de métricas de salud cardiovascular. Según los estudios que presentó, revisar las carótidas (las arterias del cuello) y analizar esas imágenes con IA para buscar lesiones será determinante para entender también lo que ocurre en las coronarias.

Y es que el estudio REACT, publicado por el CNIC, ha visto que la mayoría de las personas con aterosclerosis en las arterias del corazón también la tiene en las del cuello o las piernas. Fuster fue más allá y se atrevió con una previsión: “Es una tecnología económica y fácil con la inteligencia artificial, que pronto estará disponible a nivel público. Se harán controles de las carótidas a partir de los 20 años”.

Lo que el riego dice del cerebro. Los trabajos que citó relacionan también la microcirculación con la salud cerebral. En personas con algunos factores de riesgo cardiovascular se han visto alteraciones en arterias pequeñas que se asocian a un menor flujo de sangre en el cerebro. Y esos mismos factores se han relacionado con un metabolismo de la glucosa más bajo justo en las zonas del cerebro vulnerables al alzhéimer. Por ahora es una asociación, y el propio cardiólogo señaló que “determinar por qué ocurre eso será clave en los próximos años”.

¿Y qué se puede hacer mientras tanto contra la neurodegeneración? Pues Fuster lo resume en tres recomendaciones con las siglas MSM, que corresponden a movimiento, sociedad y motivación. Vamos, que se trata de hacer ejercicio, hablar con los amigos y tener un propósito.

El pilar más difícil de desgranar. El tercer pilar es el propio envejecimiento del organismo, el más complicado de entender según Fuster, porque tiene que ver con “el daño celular, los telómeros que se acortan, la mitocondria que se daña, la inflamación…”. Varios de esos procesos, como el acortamiento de los telómeros o la disfunción mitocondrial, figuran entre los doce rasgos del envejecimiento que recoge una revisión publicada en ‘Cell’ en 2023. Y todo eso vuelve a estar relacionado, según el cardiólogo, con el colesterol, la diabetes, la hipertensión o la falta de ejercicio físico.

El reto es doble. A la medicina le toca detectar todos esos daños y tratar las enfermedades antes de que aparezcan, mientras que a nosotros nos corresponde centrarnos en prevenir con buenos hábitos y vivir con plenitud, conscientes de lo que significa tener salud.

Para conseguirlo, Fuster recomienda seguir el concepto del paraguas, que le enseñó el patólogo Harold Sheehan durante uno de los veranos que pasó en Inglaterra como estudiante de Medicina: “Se trata de poner foco en todo lo que hacemos, ser constantes, tener paciencia y no sucumbir a las prisas, y sobre todo, trabajar en equipo”. Y lo que sirve para formarse como buen investigador clínico, asegura Fuster, “sirve para todo lo que deseamos hacer en nuestra vida”.

Foto | @vallhebroncampus

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