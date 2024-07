Una versión de Windows de hace 32 años salvó a la única aerolínea de EE.UU que no quedó afectada por la caída masiva de CrowdStrike

El pasado viernes tuvo lugar uno de los mayores incidentes informáticos de los últimos tiempos. Y es que millones de equipos con Windows de todo el mundo quedaron inutilizados durante un tiempo tras entrar en un bucle de pantallazo azul. El problema fue debido a un fallo en una actualización de CrowdStrike, empresa de ciberseguridad de terceros de la que dependen numerosos servicios de Microsoft.

Este fallo afectó a multitud de sectores críticos de todo el mundo, incluyendo aerolíneas, bancos, hospitales, sistemas de pago y mucho más. Sin embargo, si bien prácticamente todos los aviones en Estados Unidos quedaron en tierra durante las horas en las que ocurrió el incidente, hubo una aerolínea que resistió totalmente al caos: Southwest. Todo apunta a que se salvaron por usar Windows 3.1.

Una aerolínea sobrevive a lo de CrowdStrike gracias a Windows 3.1

Tal y como informaba el medio CNN, la gran mayoría de aerolíneas estadounidenses quedaron afectadas por el fallo de CrowdStrike. Entre ellas Delta, American, Spirit, Frontier, United, Allegiant, y otras tantas. Sin embargo, Southwest resistió al incidente, afirmando que continuaron sus operaciones sin problemas.

Algunos atribuyen esto al hecho de que esta aerolínea depende principalmente de sistemas con Windows 3.1 y Windows 95. Esto es algo que ha dado de qué hablar en anteriores ocasiones. Sin embargo, parece que el hecho de haber utilizado un sistema operativo tan anticuado, les ha acabado salvando del caos informático producido por CrowdStrike.

Evidentemente, esto no significa que Southwest no deba actualizar sus equipos; todo lo contrario. No obstante, en este caso les ha venido francamente bien confiar en un sistema operativo de hace 32 años.

Según apuntaban desde Microsoft, el incidente ha afectado a unos 8,5 millones de ordenadores en todo el mundo. Tal y como insiste la firma, esta cifra es inferior al 1% de los equipos Windows instalados a nivel mundial, aunque el principal problema es el hecho de que ha afectado precisamente a ese 1% más crítico.

China ha sido uno de los países menos afectados por el fallo, pues aunque la gran mayoría de sus sistemas dependen de Windows, China no utiliza los servicios de CrowdStrike, ya que dependen de empresas de ciberseguridad nacionales. Su independencia tecnológica les ha salvado en buena parte del país, y las principales empresas afectadas en China eran precisamente las filiales de compañías extranjeras que operan en este país.

Imagen de portada | Wikipedia

