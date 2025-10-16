Compró un disco duro de 6 TB en eBay de marca blanca. Cuando miró en su interior se dio cuenta de la estafa

En el mercado podemos encontrar múltiples elecciones en lo que respecta a dispositivos de almacenamiento para nuestros equipos. Ya sean discos duros, SSDs, tarjetas de memoria y demás, son una opción obligada para guardar nuestra información y archivos. También son carne de cañón para las estafas online. Y es que no es extraño encontrar en Internet usuarios afectados por timos de unidades de almacenamiento que en el interior dejan mucho que desear.

Uno de los ejemplos más llamativos fue el de un usuario que compartió en Reddit la compra de un disco duro externo de 6 TB por eBay. Como en muchos de estos casos, acabó encontrándose algo que no esperaba.

La realidad: una tarjeta SD, pesos y pegamento

Cuando tenemos que comprar unidades de almacenamiento en Internet, es recomendable echarle un ojo a productos de fabricantes fiables y con buenas opiniones. Se puede extrapolar a cualquier producto que compremos por Internet, por lo que aunque encontremos una buena oferta, más vale echarle un ojo a las especificaciones y encontrar reseñas sobre el modelo que queremos comprar antes de proceder con ello.

Imagen: u/Ecksters (Reddit)

Ecksters, el usuario de Reddit, encontró una buena oferta de un disco duro de 6 TB en eBay que acabó adquiriendo. Lo que le llegó a casa fue toda una sorpresa: el disco duro era en realidad una carcasa en cuyo interior había un pequeño adaptador para tarjetas microSD y 60 gramos de metal para compensar el peso del producto.

Como se puede comprobar en la imagen, todo lo que había en el interior de la carcasa de plástico estaba pegado con superglue. Según el usuario, al retirar la tarjeta SD del interior y colocarla en un adaptador normal, el sistema mostraba que contaba con 7,5 GB de almacenamiento disponible.

“Al sacar la tarjeta SD y ponerla en un lector normal hace que aparezca con 7.5GB. Ahora, si ese número es real o no, no voy a invertir demasiado tiempo tratándolo de confirmar”, comentó el usuario en la publicación.

Este tipo de estafas son muy habituales. Hace un tiempo comentábamos el caso de un comprador que adquirió un disco duro de 2 TB por poco más de dos euros en el mercadillo. Se acabó dando cuenta de que en el interior no había disco duro, el componente principal para leer y escribir datos en el dispositivo.

También está el caso de aquel usuario que compró un SSD por poco más de tres euros en AliExpress. El resultado fue un rendimiento muy pobre (por debajo de una tarjeta SD) y de pésima calidad. Por último, también contamos hace poco una compra de un disco duro de 1 TB que dio problemas a los tres años, y fue ahí cuando su propietario se dio cuenta de la estafa: lo que tenía realmente era una carcasa con una tarjeta flash. Sorprendentemente, su dueño nunca notó la falta de velocidad frente a un disco duro real.





Mirándolo por el lado positivo, son casos donde los usuarios han pagado muy poco dinero. Sin embargo, queda más que claro que no debemos de fiarnos de este tipo de ofertas para unidades de almacenamiento de este estilo, ya que es un componente crucial para nuestros sistemas que puede acabar deteriorando gravemente el rendimiento de nuestro PC.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2024.

Imagen de portada | Art Wall - Kittenprint

