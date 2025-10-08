El nuevo Modo IA de Google llega a España: el mayor cambio en la historia del buscador llega hoy

Google acaba de anunciar que el Modo IA llega a España y a cerca de 50 países y 36 nuevos idiomas. Tras anunciarlo en California en el Google I/O y lanzarlo en Estados Unidos en primer lugar, la compañía expande ahora la evolución más grande de la historia del buscador a muchos más usuarios.

En España ya contábamos con las Vistas de IA o AI Overviews, esas respuestas a consultas generadas con inteligencia artificial que ya han causado estragos en los clicks y visitas de muchos medios. Sin embargo, con el Modo IA llega una transformación mucho más grande a las búsquedas.

La gran bala contra los enlaces azules

Cuando mi compañero Antonio Vallejo probó el Modo IA en el Google I/O, observó que donde antes se situaba el mítico e incomprendido botón de "Voy a tener suerte" ahora estaba el "AI Mode" (originalmente solo pudo probarlo en inglés). Sin embargo, ese botón sigue disponible en la interfaz según el material gráfico que hemos podido conseguir.

La idea, a falta de poder probar la implementación europea del Modo IA, que aún no tenemos activada, es poder conversar con las búsquedas de Google, de forma similar a lo que hacemos con ChatGPT o Gemini cuando preguntamos sobre alguna temática, a la vez que pedimos algo concreto, como una tabla comparativa, un cuadro o un consejo de compra.

Podremos introducir la consulta desde el cuadro de texto tradicional, pero también desde una sección dedicada. Además es multimodal, es decir, podemos aprovechar sus ventajas en Google Lens gracias a que traslada la experiencia de Gemini al Google "de siempre".

A la espera de una prueba en profundidad, la promesa de Google radica en dejar de buscar en la web para obtener directamente la ayuda que necesitamos.

Según Google, la implementación del Modo IA en la búsqueda de Google comienza hoy, pero la llegada será escalonada. Así, prevén que todos los usuarios tengan acceso en los próximos días.

