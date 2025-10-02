"Si trabajas en tech, tendrás que hacer sacrificios": el ex CEO de Google habla de trabajar 72 semanales para competir contra China

El antiguo CEO de Google, Eric Schmidt, ha hablado en un podcast sobre cómo a los trabajadores de Estados Unidos les toca sacrificarse por sacar adelante a sus empresas tecnológicas en un ambiente de rivalidad internacional, poniendo de ejemplo a China (país que, él mismo comenta, ha visitado recientemente).

Schmidt afirmó estar a favor del equilibrio entre la vida laboral y personal, bromeando que para "eso que hay gente que trabaja para el gobierno" pero añadió que si alguien quiere trabajar en tecnología y tener éxito, "tendrás que hacer algunas concesiones". Con esto, ha recordado que los gigantes del mundo, como Estados Unidos, están compitiendo contra los chinos donde "el equilibrio entre la vida laboral y personal en China consiste en turnos de 996".

Es decir, 996 habla de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche seis días a la semana y el ex CEO afirma que aunque en China hayan prohibido estas jornadas "todo el mundo lo hace", de acuerdo con él.

En este podcast había presente "un asesor a tiempo parcial del Gobierno sin cobrar por ello" y Schmidt le explicaba cómo "estamos en una competición con China por la tecnología". Para él, "su ética de trabajo es increíble" y compara con la que falta en Estados Unidos. "Están muy centrados en la IA y usarla en todo", afirma el ex CEO de Google.

La polémica censurada de Schmidt

En este caso ha sido comedido con sus palabras, tras unas polémicas críticas contra la flexibilidad laboral en Google hace un año, que fueron censuradas. El presentador en este podcast le recuerda un video de Stanford eliminado donde el hombre que dirigió Google en la primera década de los 2000 afirmaba que en "Google la gente tiene demasiado equilibrio entre el trabajo y la vida" y donde añadía que los trabajadores "necesitan comprometerse. Necesitan trabajar más duro".

El mencionado vídeo que sacó a relucir el entrevistador, ya fue un tema de polémica del pasado año, cuando se habló de censura. En aquella intervención, el exdirector ejecutivo criticaba la política de teletrabajo del gigante tecnológico.

Schmidt decía que "Google decidió que la conciliación de la vida laboral y personal, irse a casa temprano y trabajar desde casa era más importante que ganar" y que esa era una razón por la que iba por detrás de OpenAI en el desarrollo de la inteligencia artificial. Aunque el vídeo se borró, hubo partes que quedaron publicadas en redes sociales:

También hablaba de cómo las startups trabajan muchísimas horas al día y que por eso funcionan (ya hemos visto que en las empresas de reciente creación de Silicon Valley los horarios de trabajo son interminables) . Tras aquella controversia, Schmidt se retractó de su declaración en un correo electrónico enviado TechCrunch, diciendo: "Me expresé mal sobre Google y su horario laboral. Lamento mi error".

De todos modos, tras miles de despidos en la empresa de Mountain View, mientras su actual CEO se ha ido subiendo su salario, para descontento de la plantilla de Google, uno de los fundadores de Google, pr "Es la forma perfecta de ganar la carrera de la IA". Así que las palabras de Schmidt no iban muy desencaminadas a lo que Google va pidiendo.

Insiste en la necesidad de estar en las oficinas

En el pasado, Schmidt ya dijo que él sabe que la gente es más productiva si trabaja en remoto pero que es partidario de ir a una oficina, por el propio beneficio de los empleados. Ahora, en su intervención volvió a hablar de que el teletrabajo no compensa a los profesionales jóvenes y que hay que hacer "algunas concesiones".

"Estoy absolutamente convencido de que quiero que la gente vaya a la oficina" y es "parcialmente por su propio beneficio". "Si estás en tus 20, cuando yo era un ejecutivo joven no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero tuve la suerte de estar ahí, yendo a las reuniones, pasando el tiempo con gente, estando en el pasillo... Si hubiera estado en casa, no tendría nada de ese conocimiento que acabó siendo crucial para mis posteriores ascensos como ejecutivo. Por lo que si eres joven, tienes que estar en una oficina si quieres ascender".

Ahora ha insistido en este tema. En su charla, donde había más directivos, afirmó que "muchos de vosotros trabajáis desde casa hasta cierto punto, pero vuestras carreras ya están establecidas. Sin embargo, pensad en un veinteañero que tiene que aprender cómo el mundo funciona" y cree que para la gente recién graduada es esencial estar en las oficinas. La empresa que él lideró hace años ya tiene una fuerte política de retorno a las oficinas.

Vía | 3D Juegos

Imagen | Foto de Jon Tyson en Unsplash

