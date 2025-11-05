El CEO de LinkedIn está convencido de que "los mejores trabajos no pertenecerán a quienes vayan a las mejores universidades"

Hace unos meses Mark Zuckerberg atacaba al sistema universitario afirmando que cree que sirve para forjar relaciones, pero que no prepara para los trabajos de hoy; también el líder de Anthropic, empresa de IA, ha despreciado el actual sistema educativo superior. Pues Jeff Bezos ha decidido no sólo llevarles la contraria, sino también advertir de la juventud de cómo deben forjar su futuro laboral.

El creador de Amazon recordó hace unos días que las historias de éxito de quienes abandonan la universidad son demasiado buenas para ser verdad para la mayoría de la gente. "Es posible tener 18, 19 o 20 años, abandonar la universidad y ser un gran emprendedor", declaró Bezos recientemente en un evento tecnológico en Italia "Tenemos ejemplos famosos de que eso funciona: Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. Pero estas personas son la excepción".

El CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, tiene su propia teoría. Recientemente afirmó que el futuro del trabajo no pertenecerá a quienes tengan los títulos más prestigiosos, sino a quienes sean adaptables, visionarios, con ganas de aprender y preparados para adoptar la inteligencia artificial (IA).

Fue durante una charla informal en las oficinas de la compañía en San Francisco, cuando el estadounidense señaló que este cambio representa una transformación importante en lo que valoran los empleadores.

Qué cualidades valora

El líder de la red social profesional considera que cree que "el factor humano será el arma secreta de la mayoría. Me refiero a la empatía, la comunicación, la adaptabilidad y la capacidad de simplemente conversar con alguien. No olvidemos las habilidades interpersonales" en la era de la IA.

Al mismo tiempo parece olvidarse de cómo contar con recursos, tener buenos contactos y nacer ya en un lugar privilegiado suelen ser clave. Hace unos días dimos voz a un estudio que muestra que tras 150 años estudiando a los directivos en empresas, se llevan una sorpresa: da igual lo que te esfuerces si no eres rico ya que "más de cuatro quintas partes de la élite económica alemana provienen del 3% al 4% más rico de la población".

También vimos la historia de un joven que tiene un negocio en el que cobra decenas de miles de dólares a familias ricas para lograr que sus hijos vayan a alguna de las tres universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Las familias con dinero saben que ir a una buena universidad asegura buenos contactos para el futuro.

En cambio, Roslansky predice que los solicitantes de empleo con más probabilidades de conseguir trabajo y tener éxito en sus funciones serán "aquellos que sean adaptables, con visión de futuro, dispuestos a aprender y a adoptar estas herramientas... Realmente amplía las oportunidades como nunca antes".

Hay que recordar al magnate multimillonario, Warren Buffett, que ha dicho que a él no le importa si sus empleados estudiaron en Stanford o Princeton, o en cualquier otra universidad de reconocido prestigio.

