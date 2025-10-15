Jeff Bezos, contra las lecciones de Zuckeberg: se pone de ejemplo y cree que ir la universidad fue clave en el éxito de Amazon

Hace unos meses Mark Zuckerberg atacaba al sistema universitario afirmando que cree que sirve para forjar relaciones, pero que no prepara para los trabajos de hoy; también el líder de Anthropic, empresa de IA, ha despreciado el actual sistema educativo superior. Pues Jeff Bezos ha decidido no sólo llevarles la contraria, sino también advertir de la juventud de cómo deben forjar su futuro laboral.

Teniendo en cuenta que muchas son las personas de la generación Z que han decidido pasar del sistema educativo para "convertirse en su propio jefe" (con las redes sociales fomentando esto constantemente, con estafas incluidas como la de Llados, probablemente la más famosa), Bezos ha querido recordar que aunque haya gente que haya triunfado en este proceso, no es la norma.

El creador de Amazon ha querido recordar que las historias de éxito de quienes abandonan la universidad son demasiado buenas para ser verdad para la mayoría de la gente.

"Es posible tener 18, 19 o 20 años, abandonar la universidad y ser un gran emprendedor", declaró Bezos recientemente en un evento tecnológico en Italia "Tenemos ejemplos famosos de que eso funciona: Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. Pero estas personas son la excepción".

"Empecé Amazon a los 30, no a los 20, y creo que esos 10 años adicionales de experiencia mejoraron las probabilidades de que Amazon lograra", añadió.

Bezos estudió y trabajó en empresas antes de emprender

Bezos se graduó en la reconocida Universidad de Princeton en 1986 con un título en ingeniería y en el mencionado encuentro habló de su propia trayectoria en empresas de Wall Street antes de fundar Amazon, algo que hizo a los 30 años de edad.

El fundador del reconocido portal de ventas online ha explicado que cree que seguir un camino estable aumenta las probabilidades de alcanzar el éxito empresarial más adelante.

Ha hablado de la importancia de estar en la universidad lo que luego suele dar oportunidad de hacer prácticas en una buena empresa "donde se puedan aprender muchos fundamentos básicos y cómo realizar entrevistas", ente otros asuntos.

La desilusión de la Gen Z con la universidad

Con el mercado laboral actual, el debate sobre si ir a la universidad merece realmente la pena para obtener un empleo es recurrente. En España las FP han ido ganando tracción entre la gente joven.

Ya hemos visto que Indeed, un portal al estilo de Infojobs ampliamente usado en Estados Unidos, ha hecho una encuesta a personas de la generación Z para concluir que el 51% de ellas considera que su título universitario es una pérdida de dinero (aquí hay que tener en cuenta, además, el alto costo de los estudios superiores en el país americano). Si miramos a otras generaciones mayores en el mismo estudio, solo el 20% de los baby boomers ve que sus títulos sean un desperdicio de dinero.

De todos modos, recuerdan muchos estudios que la generación Z sin título universitario tiene la tasa de desempleo más alta actualmente. Y eso sucede también en España, aunque otra opción que está tomando auge entre la juventud es la de estudiar oficios que necesitan mano de obra y que no pueden ser fácilmente reemplazados por ninguna IA.

Imagen | Foto de Mikael Kristenson en Unsplash

