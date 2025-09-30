HOY SE HABLA DE

Musk pone a un joven de 20 años que entró en xIA por un hackatón a liderar un equipo de IA. Antes despidió a altos ejecutivos

Grok, la IA de Musk, protagonizó escándalos este verano por sus contenidos antisemitas. Un joven de 20 años que entró a xIA por un hackatón lleva ahora las riendas

Musk grok
Facebook Twitter Flipboard E-mail
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
barbara-becares

Bárbara Bécares

Editor
Linkedin
3277 publicaciones de Bárbara Bécares

Elon Musk ha sido titular en muchas ocasiones de los despidos masivos en sus empresas (práctica que también llevó a los funcionarios estadounidenses durante unos meses, con un cargo de poder otorgado por el presidente Donald Trump). Ahora una noticia que ha sorprendido es que empleados ha tenido que confiarle a una estudiante de 20 años la formación de todo un equipo de ingenieros de IA. 

Concretamente, xAI, la rama de X dedicada al desarrollo de la inteligencia artificial Grok, se sometió recientemente a una gran reestructuración con numerosos despidos. A principios de septiembre, más de 500 empleados de xAI acabaron en la calle, según se hizo eco Business Insider

Grok, la IA de X, casi no tiene límite: genera casi cualquier imagen que quieras. Esto tiene un grave problema detrás
En Genbeta
Grok, la IA de X, casi no tiene límite: genera casi cualquier imagen que quieras. Esto tiene un grave problema detrás

La información que se conoce es que la mayoría de estas personas ahora en la calle eran anotadores de datos, encargados de "educar" a Grok y algunos eran ejecutivos de alto nivel. 

Tras esto, llegó otra sorpresa y es que un joven estudiante lidera el equipo clave de Grok. Este equipo contaba con alrededor de 1.000 empleados a mediados de septiembre, según lo que se conoce de la empresa y han contratado a un joven completamente desconocido en la industria. Se llama Diego Pasini y es un joven de 20 años que se graduó de la escuela secundaria en 2023, según ha publicado Jeux Video

Entró a xAI tras ganar un hackatón

Anteriormente estudiaba en la Universidad de Pensilvania, pero se unió a xAI en enero pasado tras ganar un hackaton organizado por la empresa. Diego Pasini ahora lidera el equipo de anotación de datos. 

Durante sus primeros días en su nuevo puesto, llevó a cabo una reunión con los empleados y declaró que la empresa no tenía intención de despedir a más personal, según ha recogido Business Insider.

Los millennials ya son unos "vejestorios" para las empresas tech. La Generación Z le come la tostada a los profesionales mayores
En Genbeta
Los millennials ya son unos "vejestorios" para las empresas tech. La Generación Z le come la tostada a los profesionales mayores

Pasini llegó al mando anunciando a sus equipos que se realizarían entrevistas individuales, durante las cuales tendrían que presentar su trabajo y explicar el valor que aportan a xAI. Según un empleado, este anuncio generó un "clima de pánico" en la empresa, temiendo más despedidos. Luego, durante la semana del 15 de septiembre, 100 empleados más fueron despedidos. 

Concretamente, tras convertirse en líder, Diego Pasini pidió a los trabajadores que presentaran al menos una prueba a la mañana siguiente. Las pruebas abarcaban áreas tradicionales como sus habilidades en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas), programación, finanzas y medicina y también en especialidades más peculiares como la "personalidad y comportamiento modelo" de Grok. Esto según han filtrado fuentes internas de manera anónima. 

"Trabajamos siete días a la semana en la oficina": las tech de Silicon Valley exigen jornadas laborales como las que China dejó atrás
En Genbeta
"Trabajamos siete días a la semana en la oficina": las tech de Silicon Valley exigen jornadas laborales como las que China dejó atrás

Al mismo tiempo, las críticas a las decisiones no parecen bienvenidas: se ha filtrado que a dos empleados que criticaron el ascenso de Diego Pasini en el Slack de la empresa se les desactivó el acceso pocas horas después. Eso, en el lenguaje corporativo de Elon Musk significa un despido (ya hemos visto cómo muchos empleados de sus empresas se enteraron de que estaban despedidos al no poder acceder a sus sistemas). 

La apuesta por la juventud y el discurso del esfuerzo

Elon Musk ha defendido a menudo una cultura "meritocrática" donde las habilidades priman sobre la antigüedad. La elección de Diego Pasini parece estar en línea con esta lógica

El líder de Tesla apuesta mucho por empleados jóvenes. Por ejemplo, nombró a Luke Farritor, de 24 años, para un puesto directivo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. DOGE contaba con casi media docena de empleados de entre 19 y 24 años en sus filas, reclutados específicamente por Elon Musk. 

"Nunca he conocido a alguien exitoso que tuviera vida social a los 20 años": Un reconocido CEO tech lanza una advertencia a la Gen Z
En Genbeta
"Nunca he conocido a alguien exitoso que tuviera vida social a los 20 años": Un reconocido CEO tech lanza una advertencia a la Gen Z

Al mismo tiempo, el billonario presumía de las jornadas laborales de 120 horas que llevaban a cabo sus empleados. Algo que estuvo poniendo en práctica en DOGE, su departamento externo aunque de la mano del Gobierno de Trump que se encargaba de despedir a personas de las administraciones públicas (incluidos a grandes expertos a los que luego ha tenido que readmitir). 

Probablemente la gente joven, sin tantos compromisos familiares y esperanzados en que el trabajo duro les dará una consolidada carrera laboral esté más abierta a estos tratos en las empresas de Musk. 

Con 14 años SpaceX lo contrató y con 16 se va: el niño "prodigio" da la espalda a Elon Musk y a empresas de IA. Su apuesta es mejor
En Genbeta
Con 14 años SpaceX lo contrató y con 16 se va: el niño "prodigio" da la espalda a Elon Musk y a empresas de IA. Su apuesta es mejor

Hace un par de meses, la IA de Musk fue muy polémica dejando claro que necesita grandes mejoras. Y es que Grok, tras el gran anuncio por parte de Elon Musk, fundador de xAI, sobre una importante actualización que iba a suponer un antes y un después en el funcionamiento de su IA, la realidad fue muy distinta: Grok terminó lanzando mensajes antisemitas.

Imagen | Genbeta 

En Genbeta | Las empresas mienten para conseguir talento: desde decir que hay teletrabajo, hasta falsear las oportunidades de crecimiento


Temas
Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios