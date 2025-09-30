Musk pone a un joven de 20 años que entró en xIA por un hackatón a liderar un equipo de IA. Antes despidió a altos ejecutivos

Elon Musk ha sido titular en muchas ocasiones de los despidos masivos en sus empresas (práctica que también llevó a los funcionarios estadounidenses durante unos meses, con un cargo de poder otorgado por el presidente Donald Trump). Ahora una noticia que ha sorprendido es que empleados ha tenido que confiarle a una estudiante de 20 años la formación de todo un equipo de ingenieros de IA.

Concretamente, xAI, la rama de X dedicada al desarrollo de la inteligencia artificial Grok, se sometió recientemente a una gran reestructuración con numerosos despidos. A principios de septiembre, más de 500 empleados de xAI acabaron en la calle, según se hizo eco Business Insider.

La información que se conoce es que la mayoría de estas personas ahora en la calle eran anotadores de datos, encargados de "educar" a Grok y algunos eran ejecutivos de alto nivel.

Tras esto, llegó otra sorpresa y es que un joven estudiante lidera el equipo clave de Grok. Este equipo contaba con alrededor de 1.000 empleados a mediados de septiembre, según lo que se conoce de la empresa y han contratado a un joven completamente desconocido en la industria. Se llama Diego Pasini y es un joven de 20 años que se graduó de la escuela secundaria en 2023, según ha publicado Jeux Video.

Entró a xAI tras ganar un hackatón

Anteriormente estudiaba en la Universidad de Pensilvania, pero se unió a xAI en enero pasado tras ganar un hackaton organizado por la empresa. Diego Pasini ahora lidera el equipo de anotación de datos.

Durante sus primeros días en su nuevo puesto, llevó a cabo una reunión con los empleados y declaró que la empresa no tenía intención de despedir a más personal, según ha recogido Business Insider.

Pasini llegó al mando anunciando a sus equipos que se realizarían entrevistas individuales, durante las cuales tendrían que presentar su trabajo y explicar el valor que aportan a xAI. Según un empleado, este anuncio generó un "clima de pánico" en la empresa, temiendo más despedidos. Luego, durante la semana del 15 de septiembre, 100 empleados más fueron despedidos.

Concretamente, tras convertirse en líder, Diego Pasini pidió a los trabajadores que presentaran al menos una prueba a la mañana siguiente. Las pruebas abarcaban áreas tradicionales como sus habilidades en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas), programación, finanzas y medicina y también en especialidades más peculiares como la "personalidad y comportamiento modelo" de Grok. Esto según han filtrado fuentes internas de manera anónima.

Al mismo tiempo, las críticas a las decisiones no parecen bienvenidas: se ha filtrado que a dos empleados que criticaron el ascenso de Diego Pasini en el Slack de la empresa se les desactivó el acceso pocas horas después. Eso, en el lenguaje corporativo de Elon Musk significa un despido (ya hemos visto cómo muchos empleados de sus empresas se enteraron de que estaban despedidos al no poder acceder a sus sistemas).

La apuesta por la juventud y el discurso del esfuerzo

Elon Musk ha defendido a menudo una cultura "meritocrática" donde las habilidades priman sobre la antigüedad. La elección de Diego Pasini parece estar en línea con esta lógica.

El líder de Tesla apuesta mucho por empleados jóvenes. Por ejemplo, nombró a Luke Farritor, de 24 años, para un puesto directivo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. DOGE contaba con casi media docena de empleados de entre 19 y 24 años en sus filas, reclutados específicamente por Elon Musk.

Al mismo tiempo, el billonario presumía de las jornadas laborales de 120 horas que llevaban a cabo sus empleados. Algo que estuvo poniendo en práctica en DOGE, su departamento externo aunque de la mano del Gobierno de Trump que se encargaba de despedir a personas de las administraciones públicas (incluidos a grandes expertos a los que luego ha tenido que readmitir).

Probablemente la gente joven, sin tantos compromisos familiares y esperanzados en que el trabajo duro les dará una consolidada carrera laboral esté más abierta a estos tratos en las empresas de Musk.

Hace un par de meses, la IA de Musk fue muy polémica dejando claro que necesita grandes mejoras. Y es que Grok, tras el gran anuncio por parte de Elon Musk, fundador de xAI, sobre una importante actualización que iba a suponer un antes y un después en el funcionamiento de su IA, la realidad fue muy distinta: Grok terminó lanzando mensajes antisemitas.

Imagen | Genbeta

En Genbeta | Las empresas mienten para conseguir talento: desde decir que hay teletrabajo, hasta falsear las oportunidades de crecimiento



