El estrés laboral en España, once puntos por encima de la media europea: el trabajo causa ansiedad o depresión a 4 de cada 10 empleados

La última encuesta OSH Pulse 2025, elaborada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), ha hecho saltar todas las alarmas: el 40% de los trabajadores españoles vincula directamente su ansiedad o depresión con el trabajo, un dato once puntos por encima de la media europea (29%).

España se sitúa así entre los cinco países con mayores niveles de estrés laboral en la Unión Europea, sólo superada por Grecia (49%), Finlandia (45%), Chipre y Polonia (41%).

El dato supone un fuerte incremento respecto a 2022, cuando la cifra era del 26%, y evidencia un problema estructural que la propia agencia califica como "una normalización del estrés laboral insostenible".

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

El principal factor de estrés

El informe identifica la sobrecarga de trabajo como el principal detonante del malestar psicológico en el empleo. Casi la mitad de los trabajadores españoles (49%) declara sufrir presión de tiempo o exceso de tareas, frente al 44% en la media de la UE.

A esto se suman carencias graves en prevención y apoyo psicosocial: sólo un 34% de las empresas consulta a sus plantillas sobre riesgos psicosociales, muy por debajo del 45% europeo (por no hablar del 65% en Alemania).

Además, únicamente el 28% de los empleados dispone de servicios de asesoramiento psicológico en su trabajo, mientras que la media europea alcanza el 40% y Finlandia roza el 78%. En palabras de la EU-OSHA, se trata de un déficit estructural de cultura preventiva y de apoyo emocional en el entorno laboral español.

El precio oculto en salud (física y mental)

El 65% de los trabajadores europeos afirma haber tenido algún problema de salud causado o agravado por su trabajo en el último año. Pero, en el caso de España, la cifra es aún mayor: según los datos, el 45% de los empleados sufre fatiga, el 42% dolores de cabeza o vista cansada, y el 37% dolores musculares o articulares, todos por encima de la media europea.

En términos de salud mental, el impacto es devastador: las bajas laborales por causas psicológicas se han disparado un 72% desde 2016. Los trastornos mentales ya constituyen la segunda causa de incapacidad temporal en España, especialmente entre los jóvenes y trabajadores precarios.

Un estigma que persiste

A pesar del aumento de la sensibilización social, el estigma laboral sobre la salud mental sigue muy presente. Casi la mitad de los europeos (48%) teme que revelar un problema psicológico afecte negativamente a su carrera profesional... pero en España el porcentaje se eleva al 54%, seis puntos por encima de la media.

La consecuencia es clara: muchos trabajadores ocultan sus problemas mentales por miedo a represalias o pérdida de oportunidades. Sólo el 58% afirma sentirse cómodo hablando con su superior sobre su salud mental, mientras que un 16% teme perder su empleo en los próximos seis meses.

La tecnología y la digitalización: ¿aliados, enemigos?

El informe también apunta a un fenómeno cada vez más visible: la intensificación del trabajo a través de sistemas digitales y de algoritmos de productividad. Y es que los avances tecnológicos, lejos de reducir el esfuerzo, están aumentando la carga y el ritmo de trabajo, incluso cuando las jornadas se acortan.

La presión por cumplir objetivos medibles en tiempo real y la hiperconectividad constante dificultan la desconexión. De hecho, solo el 25% de los españoles dice sentirse descansado tras las vacaciones, una cifra que refleja la incapacidad para desconectar del trabajo incluso fuera del horario laboral.

Queda mucho por hacer

A nivel europeo, el 53% de las empresas ofrece programas de concienciación o formación sobre bienestar y gestión del estrés, y el 40% acceso a servicios de apoyo psicológico. Sin embargo, en España estos porcentajes son notablemente más bajos.

La EU-OSHA también insta a las empresas a desarrollar "modelos organizativos sostenibles", que prioricen el bienestar por encima de la productividad inmediata.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | La obligaron a usar su móvil personal en grupos de WhatsApp del trabajo… hasta en vacaciones. Ha terminado en multazo a la empresa