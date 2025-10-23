Google permitía a sus empleados trabajar cuatro semanas al año lejos de casa. Ahora un solo día puede computar como toda una semana

Google vuelve a poner más restricciones a la política de "Trabaja desde cualquier lugar" implementada durante la pandemia. Según documentos internos consultados por la CNBC, un solo día de trabajo desde cualquier lugar ahora contará como una semana completa.

La política ‘Work from Anywhere’ permite a los empleados trabajar desde un lugar fuera de su oficina principal hasta cuatro semanas al año. Con el cambio anunciado, trabajar remotamente un solo día de una semana contará como si fuera la semana completa. Por tanto, "trabajar desde cualquier lugar" se limita mucho.

Según el documento filtrado, "tanto si registra 1 día de teletrabajo como 5 días de teletrabajo en una semana laboral estándar, se deducirá 1 semana de teletrabajo de su saldo de teletrabajo".

La cruzada de Google contra la flexibilidad

Ya el pasado año veíamos cómo Google ya no era el 'trabajo de los sueños' del empleado medio, ya que con tantos los recortes y despidos masivos (muchos de ellos con formas poco éticas como los mismos ex empleados relataron) han estado mutando la cultura laboral de la empresa.

Hace unos meses la empresa lanzaba un ultimátum a varios de sus trabajadores. En abril, quienes aún podían trabajar desde casa, empleados de ciertas divisiones que seguían manteniendo esa forma flexible de llevar a cabo sus tareas, recibieron la noticia de que les tocaba volver a las oficinas al menos tres días a la semana.

O eso, o "su empleo está en riesgo", según información que publicaba CNBC. La compañía afirmó que la colaboración presencial es "una parte importante de cómo innovamos y resolvemos problemas complejos".

Esta medida es para trabajar desde lejos de casa

Google no está modificando su horario híbrido actual y que permite a los empleados trabajar desde casa dos días a la semana. Y es que el plan "Work from Anywhere" no aplica a trabajar desde casa, sino a que un empleado podía usar hasta cuatro semanas en un año para llevar a cabo su trabajo desde otra ubicación totalmente diferente al hogar.

"Las semanas de teletrabajo no se pueden usar para trabajar desde casa ni en un lugar cercano", explica esta norma.

Ahora, de acuerdo a los últimos cambios, los empleados no pueden trabajar desde una oficina de Google en otro estado o país durante su horario de trabajo desde casa debido a las "implicaciones legales y financieras del trabajo transfronterizo". Además, cuando se encuentran en una ubicación diferente, es posible que se les exija trabajar durante el horario laboral correspondiente a esa zona horaria, según las normas.

La actualización del horario de trabajo desde casa no aplica a todo el personal de Google y podría excluir a los trabajadores de centros de datos y a quienes deben estar en oficinas físicas. El documento indica que las infracciones de la política resultarán en medidas disciplinarias o el despido.

John Casey, vicepresidente de rendimiento y recompensas de Google, comentó en una reunión que el trabajo a distancia "estaba pensado para adaptarse a la situación de los empleados de Google durante la pandemia", según un audio filtrado a CNBC.

