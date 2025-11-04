Un nuevo fenómeno está conquistando LinkedIn: anuncios de teletrabajo que luego obligan a ir a la oficina cuatro días

Cada vez más, profesionales comparten historias en redes y foros donde una oferta que prometía “teletrabajo desde cualquier lugar” termina escondiendo días obligatorios en oficina. Un usuario de Reddit contó:

"Recibí una oferta de trabajo para un puesto publicado como ‘¡Trabajo remoto desde cualquier lugar!’ en LinkedIn. Estaba súper emocionado, ya que llevaba meses buscando teletrabajo. Recibí la carta de oferta: "Lugar de trabajo: remoto, con asistencia obligatoria a la oficina para reuniones de equipo, entrenamientos y días de colaboración." Pregunté cuántos días a la semana significaba "Días de colaboración", ya que la publicación decía totalmente remoto. Me respondieron: ‘Normalmente 3‑4 días por semana en la oficina. ¿No querías este puesto?"

Tendencia. Teal es una plataforma que ayuda a profesionales a gestionar su búsqueda de empleo y carrera de forma más eficiente. En un reciente análisis de 129.340 ofertas de trabajo etiquetadas como “remotas”, descubrió que el 49,6% en realidad no lo son: casi la mitad incluyen requisitos presenciales como asistencia a la oficina, restricciones geográficas o viajes obligatorios. Su informe denuncia la contradicción entre lo que prometen los filtros de empleo y las condiciones reales.

Todo esto responde, en un contexto más amplio, a un retorno forzado a la oficina que muchas empresas siguen imponiendo en 2025 cuando hace apenas unos años hablaban de teletrabajo para siempre. La "edad de oro" del teletrabajo comenzó a llegar a su fin tras la pandemia, en 2023, y sigue cayendo dos años después.

Motivos del cambio. La razón de más peso, detrás de esos "días de colaboración presencial", suele ser la defensa de la "cultura de empresa" (cuando acudir a ellas, en muchos casos, significa trabajar en cubículos) o de "mejor toma de decisiones cara a cara”. También hay argumentos como que "los nuevos empleados rinden más si están en la oficina" o que “la distancia dificulta la innovación”.Pero para quienes estaban teletrabajando y creyeron en la promesa de flexibilidad, el cambio supone un revés que va más allá de la oficina: implica mudanzas, desplazamientos, una ruptura del equilibrio vida/trabajo y una decepción clara.

En Reddit hay quien comparte más casos similares:

1) "Acepté un trabajo hace 60 días que era ‘híbrido’… el puesto aparecía listado como remoto y el reclutador de la agencia que me contactó dijo que era remoto!! … El 15 de mayo, el nuevo trabajo quiere que volvamos a la oficina a tiempo completo por "compañerismo y colaboración"

2) "Esta mañana recibí una videollamada sorpresa de mi manager, diciéndome que todo nuestro equipo tiene que volver a trabajar en la oficina a tiempo completo. Esto a pesar de que fui contratado originalmente bajo la premisa de que este trabajo era remoto. Me preguntó si tenía algún problema con este cambio, así que le dije honestamente que no tengo coche y que la oficina está a unas 40 millas de mi casa. Su respuesta fue: "Desafortunadamente, tu desplazamiento personal no es responsabilidad de la empresa.""

Rechazar ese salto de "teletrabajo" a algo que no se le parece demasiado no es un capricho. Riene un coste real: económico (combustible, transporte, horario), emocional (sentirse engañado, perder autonomía) y profesional (aceptar condiciones distintas a las esperadas).

Un aviso. La tendencia hace que cualquiera que busque trabajo remoto al 100% deba ponerse en alerta.. Antes de aceptar la oferta conviene preguntar sin medias tintas cuántos días serán presenciales, exigir que el contrato refleje lo que se promete en el proceso de contratación y analizar bien si el puesto encaja con lo anunciado.

"Teletrabajo" es un término que cinco años después de la pandemia sigue siendo muy atractivo para los objetivos laborales y vitales de muchas personas. Muchas empresas están usando esa etiqueta como primer anzuelo para atraer candidatos, pero luego imponen 3-4 días de oficina o pagan más a quien prefiere la modalidad presencial.

Un drama más allá de lo logistíco. Estás prácticas suponen un cambio de paradigma en la relación laboral. Y para quienes buscan flexibilidad real, saber leer los matices del anuncio, del contrato y de la política de la empresa quizá sea hoy tan importante como las tareas que van a desempeñar.

