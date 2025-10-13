El país más rico de toda Europa busca trabajadores. Los sueldos pueden ser de hasta 8.000 euros y algunos ofrecen casa gratis

Liechtenstein es un pequeño país que se encuentra entre Suiza y Austria y que busca trabajadores españoles. Y muchos de estos puestos de trabajo pueden consultarse por Internet.

EURES (EURopean Employment Services), es una red de cooperación para el empleo y para la libre circulación de trabajadores, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea (UE).

Tiene un acuerdo con el SEPE o Servicio Público de Empleo de España para hacer públicos puestos de trabajo de toda la UE y llegar a las personas en busca de empleo. Podemos ver en este mapa que solo en los últimos días se han publicado miles de puestos de empleo en toda la región:

En este caso, vamos a ver qué busca Liechtenstein, que es el país de Europa más rico. Aunque, en general, muchos son los países de toda Europa desesperados por encontrar mano de obra, como hemos ido viendo, sobre todo Alemania.

En el pequeño estado cerca de Suiza hay empleos donde se puede llegar a lograr hasta 8.000 euros al mes para empleos específicos. Los peor pagados están en unos 2.000 euros pero en muchos casos ofrecen alojamiento ya que son empleos de asistencia a domicilio.

Qué perfiles profesionales se necesitan

La mayoría de los puestos ofertados en Liechtenstein son en alemán, como se puede ver en la web oficial. Otros empleos también buscan gente que hable inglés, un idioma mucho más hablado entre los españoles. En general muchos puestos necesitan cocineros o cocineras, atención a personas mayores o para hacer tareas logísticas.

Liechtenstein no es miembro de la Unión Europea pero sí tiene un acuerdo para facilitar que sus ciudadanos puedan trabajar en su territorio. Por ejemplo existe el permiso de corta duración para empleos de hasta 12 meses.

Sobre impuestos, el impuesto de sociedades es del 12,5% y el IVA general alcanza el 8,1%, muy por debajo de las cifras que tenemos en España. El coste de vida es elevado pero va acorde a los salarios, según explican personas que conocen el país.

A 30 de junio de 2024, alrededor de 40.687 personas vivían en Liechtenstein. La tasa de empleo era del 78,2 %, 7,6 puntos porcentuales más que la media de la UE. A finales de 2023, el 65,3 % de la población activa trabajaba en el sector servicios, el 34,1 % en el sector industrial y el 0,7 % en la agricultura.

Como explican desde Oficina Empleo, la economía de este pequeño país, con uno de los PIB per cápita más altos del mundo, depende en gran medida del talento extranjero. Por eso, colabora activamente con portales como EURES para atraer profesionales cualificados y cubrir la demanda en sectores clave como la industria, la logística y los servicios personales.

Imagen | Foto de Ondrej Bocek en Unsplash

