Trabajar y dormir en una acera porque los sueldos no dan para alquilar: 'Nomadland' es la vida real documentada en TikTok e Instagram

"¿Estamos en medio de un colapso?" se preguntaba hace unos días un creador de contenido estadounidense en su cuenta jake vs the state. Su planteamiento venía acompañado de un vídeo recogiendo historias de muchas personas que usan Instagram para compartir sus rutinas diarias. Aunque lo particular de estas rutinas es que son personas que, aunque tienen un empleo, están viviendo en la calle o en coches porque el salario no llega para pagar ni siquiera una habitación de alquiler. También es algo que se está volviendo muy común en el Reino Unido, según su vídeo.

Lo que ha compartido Jack no es nada aislado. Es común ver ahora en las redes sociales a personas que comparten su vida, como muchísimos hacen pero que esa vida gira entre el trabajo y unas baldosas de la acera en donde duermen y a veces el gimnasio al que pagan la mensualidad para poder ducharse en algún lugar.

Por ejemplo, está Román, un joven nacido en el Salvador, que reside en Carolina del Norte y que trabaja de repartidor mientras duerme en la calle. Dice que no comparte su vida para dar pena a nadie, sino que lo comparte como otros tantos jóvenes hacen con sus vidas. Su objetivo es ahorrar para poder volver a vivir en su país donde está su hija.

Hace unos días, sentada en un autobús volviendo de mis vacaciones, vi la película de Nomadland donde la protagonista va enlazando trabajos temporales en almacenes de Amazon y lugares similares pero vive en una furgoneta aparcada a pesar del frío del invierno, en un aparcamiento donde muchas otras personas viven estacionadas. Y me recordó a los contenidos que Instagram me está mostrando a menudo. La película está basada en hechos reales y las redes sociales son un claro ejemplo de ello.

Han aumentado las personas en situación de calle

Este mismo año, desde la Reserva Federal del Banco de Minneapolis afirmaba en un informe que "el número de estadounidenses sin vivienda sigue aumentando" en Estados Unidos. En 2024, había aproximadamente 771.400 personas sin hogar en el país, lo que representaba un aumento de 118.300 frente al año anterior.

Por su parte, un Estudio de la Universidad de California en San Francisco sobre las personas sin hogar descubrió que la principal razón por la que la gente en California termina en la calle son los alquileres injustos y exorbitantes, como explicó hace unos meses el colectivo Housing Is a Human Right.

Mark Anthony DiBello se vio viviendo en la calle en tres épocas diferentes de su vida y ha compartido su testimonio. Lo primero que afirma es que este fenómeno no es como el imaginario popular lo pinta. No es todo gente que tiene adicciones y ha gastado su dinero y se ha visto incapacitada para trabajar. En un artículo publicado a finales de septiembre de este 2025, el hombre explicaba que debido al alto costo de vida y a los bajos salarios, es posible que alguien tenga un trabajo y no pueda pagar un alojamiento.

En su caso, explica que "el mercado laboral estaba muy competitivo cuando me gradué y estaba sobrecualificado para la mayoría de los trabajos con salario mínimo".

Qué pasa en Europa y en España

Aunque el fenómeno es muy destacado en Estados Unidos (y las redes sociales son protagonistas de estas historias de gente viviendo en coches o aceras de la calle), en Europa la vivienda también está siendo un problemón.

Incluso desde el Parlamento Europeo hablan de ello abiertamente: "Una forma de medir si los costos de la vivienda son demasiado altos es observar la relación precio-ingreso. Si los costos de la vivienda superan el 40% de los ingresos disponibles, es señal de que los hogares enfrentan problemas de vivienda", afirma un informe oficial del organismo.

Qué muestran los datos en España

En España, un informe de Cruz Roja de noviembre de 2023 explica que, aunque en nuestro país, "el empleo era un mecanismo de inclusión social que aseguraba los ingresos y las relaciones personales, la pérdida de calidad en el trabajo ha destruido en parte esta premisa".

Una cifra que mostraba el informe de hace dos años es que el 66% de las personas sin hogar atendidas por Cruz Roja estaban en una situación normalizada en cuanto a vivienda y empleo antes de entrar en la exclusión residencial: un 33,4% de estas personas lo hacían con contratos a tiempo completo.

Es decir, que aunque la situación no es como la de Estados Unidos, donde la gente está trabajando sin poder pagarse una habitación, sí que hay personas que si pierden su empleo y esta situación se alarga, corren el riesgo de ya no poder pagar el lugar donde viven, y es que los salarios y el precio de la vivienda no dan opciones al ahorro.

Otro aspecto a destacar aquí, aunque no tenga que ver con el ámbito laboral, es que Cruz Roja ha explicado que "el consumo de alcohol de personas sin hogar es inferior al de la población general" y ahí recuerdan que es importante romper con mitos de este colectivo.

