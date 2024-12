Con Instafest podrás crear el cartel de festival de tus sueños con los datos del Wrapped de Spotify de 2024, pero más atractivo

Diciembre ya está aquí, y además de los clásicos mantecados o luces navideñas también es hora de hablar del recopilatorio de canciones que más hemos escuchado en el año. El Spotify Wrapped 2024 es una de las formas más conocidas de ver este recopilatorio en forma de carrusel, pero también es ya un clásico crear un cartel de festival con los nombres de los artistas más escuchado. Todo gracias a Instafest.

La herramienta de Instafest se ha convertido también en un auténtico clásico que acompaña al Wrapped al mostrar en una sola visión todos los artistas más escuchados usando la información de Spotify. De esta manera, será tan fácil como vincularlo a la cuenta de Spotify para descargar este cartel o compartirlo en redes sociales.

Instafest te va a permitir tener un diseño mucho más atractivo y llamativo de tu recopilatorio anual. Sobre todo viendo que este año Spotify ha apostado por un diseño de su Wrapped más plano en las diferentes historias que se pueden compartir.

Instafest te resume lo más escuchado de 2024 en una infografía

Para crear el Instafest simplemente vas a tener que acceder a su página web e iniciar sesión con tu cuenta de Spotify. En el caso de que ya hayas usado esta herramienta en años anteriores, es posible que te encuentres con la sesión ya iniciada.

Tras recopilar toda la información de tu cuenta de Spotify te va a mostrar el cartel en si, aunque en la parte derecha vas a poder seleccionar el rango de tiempo que quieres ver. Para tener un recopilatorio como el Wrapped vas a tener que seleccionar la opción "último año".

Posteriormente, el diseño del cartel va a poder cambiar entre tres opciones diferentes: Malibu Sunrise, LA Twilight y Mojave Dusk. Además, como novedad de este año podrás ocultar a algunos artistas que no quieres que aparezcan en el cartel porque has escuchado de rebote o porque simplemente no quieres compartirlos ante tus amigos.

Ya solo quedará en pulsar en 'Guardar y compartir' para que te permita descargar de manera local en tu dispositivo o compartirlo directamente a las redes sociales como las historias de Instagram. Al final el objetivo de esto es tener tu cartel de festival completamente personalizado.

