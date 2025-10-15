Si no haces nada, Windows 10 ahora es un sistema inseguro. Así puedes obtener las actualizaciones de seguridad extendidas gratis

Windows 10 perdió ayer el soporte de actualizaciones de seguridad, tras poco más de 10 años desde que Microsoft lanzara el sistema en 2015. No ha sido la versión con más soporte (Windows XP lidera ahí con trece años) pero sí la versión con más cuota de mercado en el momento de su retirada.

Tanto, que Microsoft nos ofrece, por primera vez, la posibilidad de acogernos a su programa de actualizaciones extendidas durante un año. Podemos pagar, o utilizarlo de forma gratuita. Para ello, en la Unión Europea, solo necesitaremos iniciar sesión con nuestra cuenta de Microsoft, y según advierte el asistente, mantener la sesión iniciada si queremos seguir recibiendo actualizaciones durante el año que se nos ofrece.

Vamos a contarte cómo acogernos al soporte extendido.

Por defecto, el sistema no nos ofrecía la opción de inscribirnos en el soporte extendido de seguridad. Pulsando en el enlace azul de "Más información" podemos llegar a un asistente cuyos pasos vamos a explicar.

Cómo inscribirte para activar el soporte extendido de Windows 10

Durante el día de ayer, Microsoft indicaba que el fin de soporte se acercaba, y daba información para prorrogar las actualizaciones de seguridad, pero no nos ofrecía el botón para hacerlo desde Windows Update (a otros usuarios sí). Muchos usuarios deberían poder hacerlo directamente ahí, en la misma ventana donde gestionan actualizaciones del sistema, sin embargo, en nuestro caso, hemos tenido que invocar el asistente desde la web de información de Microsoft.

Si eres de los usuarios a los que no les aparece el asistente en Windows Update, yendo a esa web desde un equipo con Windows 10 se te ofrecerá la opción de proteger tu dispositivo. Para ello, tendrás que hacer click en "Obtén actualizaciones de seguridad extendidas", tal y como vemos en la siguiente captura:

Lo siguiente que nos aparecerá es una ventana del sistema, con Windows Update de fondo, que nos informa de que el soporte acababa el 14 de octubre, y que podemos inscribirnos en el programa ampliado de actualizaciones de seguridad, pero que para ello hará falta cuenta de Microsoft.

En nuestro caso, no teníamos iniciada la sesión, por lo que tras darle a "Siguiente" se nos ha pedido el login, hemos introducido nuestras credenciales y voilá, apareció la siguien ventana donde ya se nos ofrece la opción "Inscribirse". Como decíamos, Microsoft explica que "para continuar recibiendo actualizaciones de seguridad, debes iniciar sesión en Windows con tu cuenta de Microsoft".

El período ampliado llegará hasta el 13 de octubre de 2026, y queda claro que la inscripción es gratuita: "sin costo adicional".

Tras pulsar en el botón, el sistema nos indicará que está todo correcto. Si eres usuario de Windows 10 y no planeas cambiar de equipo o actulizar a Windows 11, ahora tienes un año más de margen para decidir qué hacer. Experimentar con una distribución Linux es una buena idea frente a la idea de un gran desembolso.

Imagen | Arnav Singhal en Unsplash y captura de pantalla

