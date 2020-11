De paseo en camión por Europa y lo bonito de conversar con extraños en streams de Twitch con cero espectadores

Hace unas horas, casi 250.000 personas veían cómo Ibai Llanos (a su vez) reaccionaba a uno de los vídeo del año: Acceso Limitado (campaña promocional de la PS5 repleto de personalidades del mundo online y los videojuegos).

Twitch pasa por un momento muy dulce, y hay canales que tienen unas audiencias impresionantes. De todos modos, no todos son Ibai, AuronPlay o ElRubius, y hay streams que no los está viendo absolutamente nadie.

Dos páginas para encontrar streams con cero o pocos espectadores en Twitch

Nobody.live es una página web que nos teletransportará a streams en directo que actualmente no tienen ningún espectador. Lo hará de manera aleatoria, y puede ser una manera genial de descubrir e interactuar con extraños de todo el mundo.

Funciona realmente bien, y cada vez que refresques la página aparecerá un stream distinto. Se agradece que los streams que encuentra tienen cero espectadores, a diferencia de la plataforma que vamos a comentar a continuación.

No es la primera vez que vemos una iniciativa de este tipo. En el pasado probamos Twitch Roulette, un servicio similar, pero que te permite añadir filtros antes de conectarte a un stream aleatorio con cero o pocos espectadores.

En este caso, podemos establecer que se "incluyan" o se "excluyan" ciertos juegos o (del mismo modo) que se incluyan o excluyan ciertas etiquetas. Este nivel de control se agradece si estamos buscando un determinado tipo de streams. Eso sí, en muchas ocasiones (aunque sean pocas) hay algunas personas viendo el stream.

Una vez que hayamos establecido los filtros, sólo tendremos que hacer click en "spin". El problema, en mi experiencia, es que Twitch Roulette muchas veces te conecta con streams que ya están offline.

Ilusión, ambiente relajado y espacio para charlar

He probado a utilizar ambas páginas durante varios días, y en la mayoría de las ocasiones puedes sentir el entusiasmo de la persona que está haciendo el stream, al darse cuenta de que por fin alguien le está viendo.

Me he encontrado con algunas cosas muy curiosas, como a este chico leyendo un paper:

Otro usuario jugando a 'Hades' y con el que acabé hablando de heavy metal:

O, por ejemplo, a otra persona que estaba probando diferentes configuraciones de su streaming (era su segundo streaming) jugando a la versión remasterizada de 'Shadow of the Colossus'. Le estuve diciendo en qué momentos se veía mejor, y acabamos charlando sobre las bellezas de los paisajes virtuales.

Fuera de los canales multitudinarios aparece la calma, la charla con desconocidos

En otra ocasión me pasé un buen rato hablando con un alemán, al que le apasiona viajar virtualmente por Europa en camión gracias a 'Euro Truck Simulator 2'. La verdad es que no me llama demasiado pasar las horas jugando a algo así, pero la experiencia de ver el stream fue genial.

Por momentos sentía que yo estaba en el asiento del copiloto, en esa autopista en mitad de la noche, charlando sobre comida alemana con un chico que no conozco de nada. Me dijo que a él se le hizo más ameno el viaje.

Es una experiencia totalmente diferente. Mientras que los streams multitudinarios son frenéticos y es prácticamente imposible comunicarte con la persona que lo está realizando, gracias a estas webs puedes tener una experiencia totalmente opuesta.