Al saber que Elon Musk va a lanzar su propia Wikipedia, me bajé la original en un pendrive por si las moscas. Así puedes descargarla

Como millennial, la Wikipedia es algo más que una mera fuente de información enorme, actualizada y fiable en la que me he tenido que documentar a nivel académico, personal y profesional, es una joya rara avis hoy en día, una forma de entender internet en auténtico peligro de extinción.

Y es que estamos ante un proyecto colaborativo sólido hecho por humanos entre tanto "contenido", el que abunda en unas redes sociales saturadas de influencers y en un internet crawleado y sembrado por IA (de hecho, la Wikipedia cuenta con un escuadrón para combatir el contenido que asedia internet). Esas redes sociales en las que un día vertimos nuestros recuerdos, expresamos nuestras vivencias más mundanas y buscamos a esa compañera de clase que no vemos desde primaria, hoy sirven de entrenamiento para la IA.

Pasa con los productos de Google, con los de Meta y también con X/Twitter, una de las grandes fuentes de información de los últimos años (y también de propaganda). Elon Musk abrió la chequera para comprar Twitter por 'el bien de la humanidad' y 'buscando la verdad'. La realidad, ya tal. Después de Twitter, el multimillonario ha puesto sus ojos en Wikipedia y tiene otro objetivo: usar la IA para que corrija el sesgo progre en su inminente Grokipedia. Yo por si las moscas, me he bajado la Wikipedia original para consultarla offline.

Otra plataforma, pero el mismo objetivo: controlar el discurso

La Grokipedia será, en pocas palabras, una enciclopedia digital impulsada por IA capaz de combinar la vasta información de internet con la capacidad de inferencia de la inteligencia artificial. Y no será un repositorio digital a la vieja usanza, sino que permitirá interacciones conversacionales, lo que abre las puertas no solo a preguntar dudas concretas, sino también a debatir con ella ante disconformidad. El multimillonario toma como ejemplo las notas de la comunidad.

Desarrollada por xAI y a escasos días de su lanzamiento según los planes de Musk, ofrecerá un servicio "más inteligente, preciso y libre de sesgos ideológicos" que la actual Wikipedia, a la que el sudafricano llama de forma despectiva 'Wokepedia' y acusa de estar dirigida por "élites de editores activistas" y de financiación poco transparente. La cuestión está en que, ¿qué enciclopedia no tiene sesgos?

El momento es crítico en tanto en cuanto la Wikipedia sirve también de fuente de entrenamiento para las IA (es una de las webs más visitadas de internet), lo que repercute en la sociedad digital del presente y del futuro. Entonces y siguiendo el discurso de Elon Musk, si la Wikipedia tiene sesgos, entonces estos sesgos los heredarán los modelos que se nutren de ella.

La forma de contrarrestarla es con su Grokipedia. Así que además de que la Wikipedia luche contra los artículos escritos por IA que pueden difuminar su labor, ahora tendrá que enfrentarse a la enciclopedia de Elon Musk, que en prácticamente cada tuit sobre Grokipedia deja caer que será mejor que la Wikipedia. Como quien guarda su enciclopedia británica, yo quiero tener una copia de la Wikipedia actual para poder consultarla en los próximos años por lo que pueda pasar.

Al bajar la Wikipedia para tenerla disponible offline lo que haces realmente es disponer de una especie de copia de seguridad a la que tener acceso: en inglés pesa 105 GB (25 comprimida sin imágenes), no obstante se puede reducir si optamos por la versión en castellano (de 10GB a 40GB en función de la versión). En cualquier caso y pese a la cantidad de artículos de Wikipedia, son tamaños bastante asequibles para que quepa en casi cualquier pendrive que haya por casa.

Interfaz de Kiwix para acceder al contenido agrupado por categorías y leerlo

Una vez descargado el archivo de extensión '.zim', para abrirlo en mi ordenador he usado el lector de contenido web recomendado Kiwix, que entre otras herramientas permite abrir este tipo de archivos.





Esto se lleva a cabo, mediante la lectura del contenido del proyecto almacenado en un archivo de formato ZIM, un formato abierto de alta compresión con información y metadatos adicional.

Lector de archivos ZIM.

Motor de búsqueda de texto

Marcadores y notas

Kiwix-serve: servidor HTTP ZIM

Exportación de HTML/PDF

Multilingüe

Sugerencias de búsqueda

Capacidad de indexar ZIM.

Soporte para Linux/Windows/MacOSX/Android

Lanzador (autorun) para Windows DVD/USB.

Pestañas

perfectamente habilitado para tal fin. Pero es que además si así lo deseas puedes tenerla en tu móvil, tanto para Android como para iOS. Uno de los puntos fuertes de Wikipedia es que la información está actualizada, pero es algo que también se puede hacer desde la página de descargas de Wikimedia, con los ficheros nuevos y el historial de modificaciones.





